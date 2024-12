Camille Rast termine quatrième à Semmering et porte toujours le maillot rouge de leader du slalom. Pas de quoi lâcher les chevaux et danser sur les tables à Nouvel-An pourtant: la Valaisanne en veut plus, bien plus!

1/6 Camille Rast est la constance même en slalom. Quatrième à Semmering, elle conserve ainsi la tête du classement de la Coupe du monde de slalom. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Cinquième, troisième, première et maintenant quatrième: Camille Rast (25 ans) est la constance même en slalom. La récompense? Elle portera le maillot rouge de leader de la discipline l'année prochaine également. «Vraiment?», demande-t-elle après la course de Semmering (Autriche). Camille Rast a 20 points d'avance sur Lena Dürr (Allemagne) et 46 sur Zrinka Ljutic (Croatie). «Je ne regarde pas vraiment les classements. Mais c'est cool. Si on me l'avait dit l'été dernier, je ne l'aurais pas cru», a déclaré la Valaisanne.

Camille Rast ne semble pas euphorique. «Avant, j'aurais été super contente de la quatrième place. Maintenant, je veux plus. Il faut avoir cette envie de toujours vouloir monter sur le podium. En même temps, je ne dois pas oublier d'où je viens. Mon objectif avant la saison était de me classer dans le top 7 en slalom. Je l'ai déjà atteint à 100%».

Y aura-t-il maintenant une grande fête à la Saint-Sylvestre? Camille Rast fait signe que non. «Nous trinquerons en équipe, mais seulement avec de l'eau. Et plutôt à 19h qu'à minuit - nous reprenons bientôt les courses à Kranjska Gora».

L'Uranaise pleure des larmes de bonheur

31 centièmes manquent finalement à Camille Rast pour la troisième place. La dominatrice de Semmering, Zrinka Ljutic (20 ans), qui est la première Croate à remporter une course de Coupe du monde depuis la légende du ski Janica Kostelic, est 1,75 seconde plus rapide.

Camille Rast est belle joueuse: «Elle nous a tous donné une leçon. On ne peut que la féliciter». L'équipe suisse de slalom est également convaincante en profondeur: Wendy Holdener, fortement touchée par un refroidissement, termine sixième. A cela s'ajoutent les bons résultats de Mélanie Meillard (7e), Eliane Christen (12e) et Janine Mächler (26e).

Eliane Christen, en particulier, est submergée par les émotions. Après deux fractures du tibia et du péroné et plusieurs années difficiles avec un total de 10 opérations, la jeune femme de 25 ans originaire d'Uri amasse pour la première fois des points et ce lors de sa troisième course de Coupe du monde. «C'est merveilleux», dit-elle, des larmes de joie aux yeux.