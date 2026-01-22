Marcel W. Perren

Depuis 2002, Armin Assinger, ancien descendeur de classe mondiale avec quatre victoires en Coupe du monde, commente parfois les courses masculines de ski alpin pour la télévision autrichienne ORF. En temps normal, la plupart de ces courses sont commentées par Hans Knauss. Mais lorsqu’il s’agit de la descente du Hahnenkamm, un événement très suivi par le public, Hans Knauss doit céder sa place d’expert à Armin Assinger.

À 61 ans, Armin Assinger sera également aux commandes de la descente olympique. Pourtant, de plus en plus d’initiés estiment en privé que son expertise technique ne rivalise plus avec celle de Hans Knauss, ancien champion de Kitzbühel.

Deux analyses divergentes

Après le deuxième entraînement de descente sur la Streif, les avis des deux experts diffèrent. Quand la jeune star italienne Giovanni Franzoni réalise le meilleur temps en fin de retransmission sur ORF, Assinger observe: «Marci Odermatt ne me semble pas être le grand favori. La victoire de samedi passera par Giovanni Franzoni.»

De son côté, Hans Knauss parie sur les Suisses: «Il est clair que Marco Odermatt n’a pas donné son maximum lors de cet entraînement, contrairement à Giovanni Franzoni. Il a encore d’énormes réserves pour la course, et c’est pourquoi il reste pour moi le grand favori. J’ai également confiance en Alexis Monney, qui a réalisé le cinquième meilleur temps. Lui aussi en a encore sous la pédale.»

Armin Assinger conclut avec une note optimiste pour l’Italien: «Je pense que Giovanni Franzoni aussi a encore des réserves!»