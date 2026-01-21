Alexis Monney a pris le 5e rang du deuxième entraînement en vue de la descente de Kitzbühel. Marco Odermatt a signé le neuvième chrono, Giovanni Franzoni se montrant à nouveau le plus rapide.

Blick Sport

Alexis Monney se sent bien à Kitzbühel. Mercredi, le Fribourgeois a signé le 5e temps du deuxième entraînement en vue de la descente de Kitzbühel, programmée samedi (11h30). La veille, il avait déjà été le meilleur représentant helvétique sur la Steif (4e). Le skieur de Châtel-Saint-Denis a terminé à 50 centièmes de l'Italien Giovanni Franzoni, déjà le plus rapide mardi.

«La Streif est parfaitement préparée», avait affirmé le Fribourgeois après le premier entraînement. Même s'il s'était fait une petite frayeur lors d'un saut dans la Mausefalle. «Je ne m’attendais pas à m'envoler aussi loin», avait-il poursuivi. Les petits ajustements encore nécessaires lui permettront-ils de décrocher son deuxième podium de l'hiver?

Alexis Monney avait terminé deuxième du super-G de Livigno fin décembre. Pourtant, c'est surtout en descente que le Fribourgeois performe, avec trois places dans le top 10: à Beaver Creek (9e), Val Gardena (9e) et Wengen (5e). Une progression qui lui permet d'aborder le super-G de vendredi (11h30), mais surtout la descente le lendemain, avec confiance. Et l'objectif de réitérer sa performance de l'an dernier (2e).

Marco Odermatt contre Giovanni Franzoni

Même s'il en a gardé sous la spatule, Marco Odermatt a réalisé le 9e temps mercredi (+0''96). Mais le Nidwaldien n'a pas donné le meilleur de lui-même sur l'ensemble du tracé. Le plus important pour lui était sans doute de bien négocier la pente raide – mieux que tous les autres – pour atteindre une vitesse de pointe de 115 km/h sur le plat. «C'était une bonne descente, avec une bonne tension», a-t-il commenté lors d'une interview accordée à ORF. Vainqueur de trois des quatre descentes de l'hiver, «Odi» sait qu'il sera dur à battre à Kitzbühel.

Mais Odermatt devra se méfier de Giovanni Franzoni. L'Italien est la bonne surprise de ce début d'année 2026. Il avait remporté les deux entraînements à Wengen, comme il l'a fait dans la station autrichienne. Dans l'Oberland, l'athlète de 24 ans s'est adjugé le super-G, avant de confirmer le lendemain en descente (3e).

Parmi les autres Suisses, Alessio Miggiano est sorti du lot. Le Zurichois de 23 ans est présent pour la deuxième fois seulement à Kitzbühel et s'est classé 13e mercredi avec des temps partiels parfois très bons. Franjo von Allmen a, lui, fini loin des plus rapides. Après avoir dérapé sur la Hausberg, il a évité la chute grâce à un travers, terminant la course relevé.

La violente chute de Ken Caillot

Grosse inquiétude autour de Ken Caillot. Le skieur français a été victime d'une grosse chute lors de cet entraînement. Commettant une erreur sur la Mausefalle, il a été projeté en l'air à grande vitesse. Le skieur de Val d'Isère a ensuite dû être héliporté.