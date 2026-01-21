Le spectaculaire parcours de Kitzbühel a déjà donné lieu à de l'action lors de la première journée d'entraînement. Mais c'est une déclaration de l'ex-coureur Marco Büchel sur Marco Odermatt qui a beaucoup fait parler.

Marcel W. Perren

Mardi, dès le premier entraînement en vue de la descente de Kitzbühel, la tension a grimpé d’un cran. Dans la Mausefalle, un Suisse a même provoqué quelques sueurs froides dans le public.

Déjà en décembre, après la descente de Val Gardena, Beat Feuz avait tiré la sonnette d’alarme. La légende du ski helvétique ne s’était pas seulement inquiétée de la manière de sauter de Franjo von Allmen, mais aussi des envolées spectaculaires – et parfois limites – d’Alexis Monney. «Il saute trop souvent de manière incontrôlée», avait glissé l’ancien champion.

Fribourgeois volant

Sur la Streif, le scénario se répète. Lors du premier entraînement officiel en vue de la descente de samedi, le Fribourgeois s'est envolé dans la Mausefalle, a brassé l’air avec les bras et s'est posé bien au-delà des quarante mètres. A titre de comparaison, Marco Odermatt et von Allmen ont volé environ cinq mètres de moins au même endroit.

Le skieur de Châtel-Saint-Denis a lui-même avoué sa surprise. «Je ne m’attendais pas à sauter aussi loin. Les infos au départ étaient un peu différentes», explique le skieur de 26 ans, deuxième l’an dernier sur la Streif, battu pour huit centièmes. Mardi, il ne s'est pas seulement distingué par la longueur de son saut: il a aussi signé le quatrième temps… avant de rater une porte sur le bas du parcours.

Mais quand il parle de la piste, Alexis Monney ne cache pas son enthousiasme. «La Streif est parfaitement préparée. Avec cette adhérence lors du premier entraînement, c’était vraiment très fun.» Le Romand s’attend toutefois à une évolution moins agréable d’ici la course. «Quand les traces gèlent pendant la nuit, ça devient beaucoup plus irrégulier et nettement plus difficile.»

Marco Odermatt avance masqué

Pendant ce temps, Marco Odermatt avance masqué. Douzième de ce premier entraînement, le Nidwaldien concède 1’’41 à l’Italien Giovanni Franzoni, récent vainqueur du super-G du Lauberhorn. Un retard trompeur, tant il était évident que le quadruple vainqueur du classement de la spécialité en a gardé sous la spatule.

Beaucoup d’observateurs sont prêts à miser gros sur une victoire de Marco Odermatt samedi, après son succès en super-G sur la Streif l’an dernier. Lundi soir, sur Servus TV, Marco Büchel a toutefois surpris avec une déclaration pour le moins paradoxale. «Je suis presque sûr que Marco remportera la descente. Mais j’espère qu’il ne gagnera pas. Comme ça, il restera affamé. Il a déjà presque tout gagné.»

Une sortie qui ne fait pas l’unanimité. Niels Hintermann, coéquipier d’Odermatt, balaie l’idée d’un coup de bâton. «C’est absurde, tranche le Zurichois. Tous ceux qui connaissent Marco savent qu’il ne sera pas rassasié après une première victoire en descente à Kitzbühel. Son objectif, c’est clairement le titre olympique.»

Selon Hintermann, ce genre de discours pourrait même avoir l’effet inverse. «Il y a en ce moment beaucoup de déclarations ridicules. Certains ont même proposé de réduire les points lors de descentes raccourcies comme au Lauberhorn, lâche-t-il. Je suis convaincu que tout ça donnera à Marco une motivation supplémentaire pour lâcher les chevaux sur la Streif.»