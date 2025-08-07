DE
L'Autriche perd une étoile
La championne du monde du super-G range ses skis

La championne du monde de super-G, Stephanie Venier, met fin à sa carrière à 31 ans. L'Autrichienne, qui a remporté trois courses de Coupe du monde, avait déjà évoqué une possible retraite après son titre mondial en février.
Stephanie Venier montre fièrement sa médaille d'or du super-G.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

L'Autrichienne Stephanie Venier (31 ans) a annoncé la fin de sa carrière. En février, elle était devenue championne du monde de super-G à Saalbach-Hinterglemm.

La spécialiste de vitesse a remporté trois courses de Coupe du monde, soit deux descentes et un super-G. Aux derniers Mondiaux, elle avait aussi gagné le bronze en combiné par équipes avec Katarina Truppe. Stephanie Venier avait déjà récolté une médaille d'argent lors des Mondiaux de St-Moritz il y a huit ans.

Ce n'est pas une surprise

Sa décision d'arrêter ne constitue pas une surprise. Elle avait déjà évoqué une possible retraite après son titre mondial, ne ménageant pas ses critiques sur le style de commandement de l'entraîneur en chef Roland Assinger.

