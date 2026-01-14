Grâce à sa neuvième place au slalom de Flachau, Eliane Christen a décroché deux billets pour les JO. A Milan-Cortina, la spécialiste du virage court pourra s'aligner dans sa discipline de prédilection et en combiné.

Camille Rast (4e) et Wendy Holdener (5e) peuvent être contentes de leur performance réalisée mardi soir lors du slalom nocturne de Flachau, en Autriche. Mais la Suissesse qui a dû se réveiller ce matin avec le plus grand sourire est sans doute Eliane Christen, qui a terminé au neuvième rang, comme à Semmering (Aut). Cela permet à l'étudiante de l'EPFZ de valider son billet pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Il y aura donc trois Suissesses au départ du slalom olympique le 18 février. Comment l'Uranaise a-t-elle réussi à rejoindre Camille Rast et Wendy Holdener? Son début de saison difficile, une élimination et deux 19e places, ne laissait pas présager une telle issue. Son sang-froid, sa confiance en elle et ses nerfs d'acier ont cependant fait la différence. «J'étais trop impatiente. Mais je savais que j'en étais capable, si ce n'était pas aujourd'hui, ce serait demain», résume l'athlète de 26 ans.

Eliane Christen peut s'appuyer sur une technique très solide, développée lorsqu'elle faisait du freeride. Une discipline dans laquelle elle aurait également pu faire carrière. La skieuse d’Hospental se sent aussi à l'aise en hors-piste qu'entre les piquets de slalom. «En plus de l'entraînement normal, je fais beaucoup de freeride, ce qui m'aide à trouver mon équilibre.» Il faut savoir qu'Eliane Christen est, en outre, une excellente alpiniste.

Trois duos suisses en combiné?

Cette qualification pour les JO revêt d'une grande importance pour elle. Lors du dernier slalom avant la trêve olympique, le 25 janvier à Spindlermühle, elle pourra skier sans pression. De plus, il est acquis à 99% qu'elle prendra part au combiné par équipes. Mais avec quelle spécialiste de vitesse fera-t-elle la paire?

Deux candidates se profilent: Malorie Blanc et Janine Schmitt ont pour le moment décroché leur billet pour Milan-Cortina. Il est fort probable que Corinne Suter, championne olympique de descente, les accompagne. Blessée depuis novembre, elle devrait bénéficier d'un coup de pouce pour les qualifications. Trois slalomeuses, trois descendeuses, trois duos pour le combiner. De quoi envisager une médaille.