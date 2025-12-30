Camille Rast se rapproche encore du sommet en slalom et bouscule la hiérarchie mondiale, à neuf centièmes d’un exploit face à Mikaela Shiffrin. À Semmering, Eliane Christen s’invite aussi dans la lumière et relance pleinement ses ambitions olympiques.

Mathias Germann

Camille Rast progresse de course en course. À tel point qu’en slalom, elle commence désormais à se hisser dans la sphère de Mikaela Shiffrin. Deuxième du géant, la Valaisanne a même frôlé l’exploit en slalom, passant tout près de détrôner la plus grande slalomeuse de l’histoire.

À mi-parcours, sur la piste de Semmering (Autriche), la skieuse comptait une demi-seconde d’avance. À l’arrivée, il ne lui manque finalement que neuf centièmes. «Sur le moment, j’étais déçue», reconnaît-elle. Mais un fait demeure: malgré ce recul, Rast a parfaitement tenu la pression. Aucun signe de nervosité ou de crainte. «Elle est vraiment cool», sourit sa coéquipière Eliane Christen. «Très détendue, relax, toujours tranquille. Et elle a parfois aussi une petite phrase qui fait rire.»

Meilleur résultat en carrière

Christen peut d’ailleurs quitter Semmering avec le sentiment d’une victoire personnelle. Neuvième, elle signe le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. Après un début de saison compliqué («Lors des premières courses, j’étais trop impatiente»), elle monte clairement en puissance. Ce qui impressionne surtout, c’est la facilité avec laquelle elle a su, avec le dossard 25, danser sur la glace, les ornières et les sillons lors de la première manche.

«J’ai essayé de rester stable dans les trous. L’hiver dernier, en Coupe d’Europe aux Diablerets, la piste était encore plus difficile, mais en Coupe du monde, je n’avais jamais vécu ça», explique-t-elle. En seconde manche, Christen profite de conditions meilleures, attaque sans retenue et réalise une remontée spectaculaire.

Le billet olympique en ligne de mire?

«Il me faut visiblement quelques courses pour atteindre ma meilleure forme. C’était déjà le cas l’an dernier. Mais je ne me suis pas affolée: je savais que si ça ne passait pas aujourd’hui, ça finirait par venir.» La slalomeuse a déjà rempli la moitié des critères de qualification olympique.

À l’heure actuelle, seules Rast et Wendy Holdener satisfont pleinement aux critères de Swiss-Ski (un top 7 ou deux top 15). Des places restent donc à prendre. Les chances de Christen de valider définitivement son billet pour Cortina lors des prochaines courses sont réelles, d’autant plus que les pistes à venir seront en principe plus pentues.