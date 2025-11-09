Le champion du monde de slalom parallèle Alexander Schmid revient après une deuxième rupture des ligaments croisés en 21 mois. Malgré avoir envisagé la retraite, l'Allemand de 31 ans persévère, motivé par les prochains Jeux olympiques en Europe.

Ce champion du monde a brièvement pensé à arrêter sa carrière

«J’ai brièvement envisagé de mettre un terme à ma carrière», a confié Alexander Schmid à Eurosport Photo: AFP

En décembre dernier, Alexander Schmid a de nouveau été victime d'une grave blessure. Pour la deuxième fois en 21 mois, le champion du monde du slalom parallèle en 2023 a subi une rupture des ligaments croisés. «J’ai brièvement envisagé de mettre un terme à ma carrière», a confié l’Allemand à Eurosport, en repensant à cette période difficile.

Vivre les JO en Europe

Il a cependant rapidement écarté cette idée. La raison: «Je voulais vivre les Jeux olympiques en Europe.» Avec Milan/Cortina (Italie), les Jeux olympiques se déroulent en Europe pour la première fois depuis Turin en 2006.

Contrairement à sa première rupture, le spécialiste allemand a cette fois pris son temps. Alexander Schmid a même envisagé de faire l’impasse sur le slalom géant de Sölden. Finalement, il est revenu sur les pistes et a terminé 27e, récoltant quatre points en Coupe du monde – un résultat dont il se dit plus que satisfait.