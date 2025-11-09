En décembre dernier, Alexander Schmid a de nouveau été victime d'une grave blessure. Pour la deuxième fois en 21 mois, le champion du monde du slalom parallèle en 2023 a subi une rupture des ligaments croisés. «J’ai brièvement envisagé de mettre un terme à ma carrière», a confié l’Allemand à Eurosport, en repensant à cette période difficile.
Vivre les JO en Europe
Il a cependant rapidement écarté cette idée. La raison: «Je voulais vivre les Jeux olympiques en Europe.» Avec Milan/Cortina (Italie), les Jeux olympiques se déroulent en Europe pour la première fois depuis Turin en 2006.
Contrairement à sa première rupture, le spécialiste allemand a cette fois pris son temps. Alexander Schmid a même envisagé de faire l’impasse sur le slalom géant de Sölden. Finalement, il est revenu sur les pistes et a terminé 27e, récoltant quatre points en Coupe du monde – un résultat dont il se dit plus que satisfait.