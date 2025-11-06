Les courses de Levi auront bien lieu

Les 15 et 16 novembre prochains, Levi va accueillir les premières épreuves de slalom de la saison. Bonne nouvelle venant de Finlande: celles-ci auront bien lieu malgré un automne particulièrement chaud.

Mikaela Shiffrin va-t-elle à nouveau l'emporter à Levi? Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

La Coupe du monde de ski alpin est de retour depuis quelques jours déjà. Fin octobre, les géantistes se sont donné rendez-vous à Sölden. Dans la station autrichienne, ce sont Julia Scheib chez les femmes et Marco Odermatt chez les hommes qui l'ont emporté lors de ce week-end d'ouverture réussi. Si la météo a un petit peu joué les troubles-fêtes le dimanche, les courses ont bel et bien pu avoir lieu.

Ce devrait également être le cas les 15 et 16 novembre prochains. Dans moins de dix jours, les spécialistes du slalom vont se rendre à Levi, au nord de la Finlande, pour lancer leur saison. Le samedi, les femmes sont s'élancer sur la piste et les hommes en feront de même le dimanche. «L'organisation de la course a confirmé jeudi que la Fédération Internationale de Ski (FIS) avait jugé les conditions à Levi suffisantes pour la compétition. Cette décision a été prise après une inspection portant notamment sur l'épaisseur de neige et la sécurité des pistes», peut-on lire dans le média finlandais «Iltalehti».

Inquiétude il y avait puisque l'automne a été particulièrement chaud dans cette région, avec des températures records. «Mais le gel arrive à point nommé et nous pourrons obtenir des chutes de neige supplémentaires là où c'est encore nécessaire», explique le directeur Petri Tuomikoski dans un communiqué relayé par le média finlandais. Une bonne nouvelle pour les athlètes du Cirque blanc.