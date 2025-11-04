DE
Contrôle ce jeudi
À Levi, il ne fait pas (encore) assez froid

La Coupe du monde de ski reprend ses droits le week-end du 15-16 novembre prochain en Finlande, à Levi. Les organisateurs s'efforcent de préparer la piste, mais il manque encore de la neige pour assurer, à ce jour, la tenue des deux manches de slalom (H/F).
Publié: 18:41 heures
|
Dernière mise à jour: 18:42 heures
1/2
Même en Finlande, certains fans suisses ont l'habitude de faire le déplacement pour les slaloms de Levi.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

En théorie, ce n’est qu’une question de temps. Les températures devraient chuter dès la fin de semaine en Finlande et passer en dessous de zéro. Reste que, en attendant, tous les voyants ne sont pas encore au vert. L'équipe de France de ski, qui devait poursuivre sa préparation en Finlande en vue du slalom de Levi, a changé de destination. Le premier contrôle de la neige aura lieu ce jeudi.

Entre temps, les organisateurs mettent tous les ingrédients de leur côté, quitte à fermer temporairement l'accès à la piste (et à ses alentours), en pleine préparation. Ils s'appuient également sur le snowfarming, une technique permettant de conserver la neige d’une saison à l’autre, pour préparer les deux slaloms à venir.

La validation de la tenue de cette deuxième manche de la Coupe du monde est attendue pour ce jeudi par la FIS.

