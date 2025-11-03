Les courses de ski offrent parfois beaucoup de spectacle pour peu d'argent. Bormio, en particulier, est une bonne affaire pour tous les fans de ski. En Suisse, il faut souvent payer plus cher.

Où se trouvent les billets meilleur marché -et les plus chers- pour assister à une course de ski?

Où se trouvent les billets meilleur marché -et les plus chers- pour assister à une course de ski?

1/24 Combien cela coûte-t-il d'assister à une course de ski sur place? La réponse est ici! Photo: Sven Thomann

Benjamin Gwerder

Assister une fois dans sa vie à un classique de la Formule 1 en direct est le rêve de nombreux fans de vitesse. Pour le réaliser, il faut toutefois disposer de l'argent nécessaire. Lors du Grand Prix d'Italie à Monza, il faut par exemple débourser plus de 1000 francs pour une place avec vue sur la ligne d'arrivée.

Les sensations fortes sur la neige sont moins chères que sur l'asphalte

Ceux qui souhaitent éviter ce trou dans leur porte-monnaie et voir tout de même de leurs propres yeux des superstars dépassant les 100 km/h se réjouiront du prix des billets lors des courses de ski. Même si la logistique est souvent considérable dans les régions de montagne, les prix y sont encore un peu plus raisonnables.

A Beaver Creek (Etats-Unis), pour la mythique «Birds of Prey», où le cortège masculin de la Coupe du monde s'arrêtera début décembre, les fans pourront même suivre les courses gratuitement depuis la tribune située à l'arrivée.

Des billets bon marché sont également disponibles pour les classiques

Dans notre pays, cette époque est révolue pour les courses de ce niveau. Mais dans les Alpes aussi, il y a parfois beaucoup de spectacle pour peu d'argent. C'est à Crans-Montana (Valais, 32 francs) et à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne, 28 francs) que l'on trouve les billets les moins chers pour une place debout lors d'une descente masculine. Pour une descente féminine, les prix se situent dans une fourchette similaire.

Ceux qui préfèrent acheter un billet de tribune pour avoir une meilleure vue ne seront pas déçus par des classiques comme Val Gardena (Italie). Dans la zone d'arrivée ombragée de la vallée de Gröden, un ticket en tribune coûte 51 francs. Dans un hiver de descente normal, seule Bormio serait encore plus avantageuse.

Au pied du si dangereux «Stelvio», il faut débourser la modique somme de 36 francs pour un billet de tribune - une bonne affaire que l'on se partage entre connaisseurs, lorsque le village lombard n'accueille pas de Jeux olympiques. Si l'on souhaite suivre une course olympique depuis l'arrivée à Bormio et que l'on n'a pas encore de billet, il faut débourser au moins 347 francs.

Les courses traditionnelles sont plus chères

Pour les deux descentes les plus populaires de Wengen et de Kitzbühel (Autriche), on ne se trouve certes pas dans ce segment de prix, mais là aussi, les tarifs sont plus élévés que pour de nombreuses autres courses.

Pour une place dans la tribune naturelle de Girmschbiel, en face du Hundschopf, les organisateurs du Lauberhorn demandent 95 francs le samedi de la descente. Les VIP qui souhaitent être un peu plus près de la piste paieront même jusqu'à 930 francs au «Canadien Corner». Ceux qui vibrent depuis l'arrivée à Innerwengen paieront 150 francs. Au Hahnenkamm à Kitzbühel, un billet en tribune pour la descente coûte 352 francs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des fans suisses suivent la descente du Hahnenkamm 2008, remportée par Didier Cuche devant Bode Miller. Photo: TOTO MARTI

Les billets pour Adelboden sont très convoités

Pour le géant d'Adelboden, on paie un peu moins cher. Les montants vont de 70 francs (place debout) à 790 francs (salon VIP). Une place dans les tribunes coûte 125 francs. «Ces billets ont toutefois été épuisés en moins d'une heure pour l'édition suivante», explique à Blick Christian Haueter, directeur d'Adelboden.

Ceux qui spéculent à nouveau sur une rocade au Chuenisbärgli comme l'hiver dernier (à cause de la météo, les courses de samedi et de dimanche ont été inversées) ont de la chance: «Nous avons encore quelques billets de fan zone en vente pour dimanche», explique le Bernois.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les clubs de supporters bénéficient de conditions spéciales

A titre de comparaison, les fans qui étaient présents l'avant-dernier week-end lors de la victoire de Marco Odermatt à Sölden ont payé 70 francs pour leur billet dans la tribune. A moins d'être membre d'un fan-club.

Paul Odermatt, le président du fan-club de son neveu Marco, révèle: «La collaboration avec les différents comités d'organisation des courses est toujours très agréable. Ici, à Sölden, nous pouvons vendre les billets pour environ la moitié du prix de base».