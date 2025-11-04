DE
FR

Son genou le fait souffrir
Ce descendeur autrichien va manquer le début de la saison

Le malheur s’acharne sur Stefan Rieser. Le descendeur autrichien de 28 ans, freiné par une rechute au genou gauche, voit s’envoler ses espoirs de débuter la saison à Beaver Creek.
Publié: 09:56 heures
Partager
Écouter
Coup dur pour Stefan Rieser!
Photo: Getty Images
Blick Sport

Coup dur pour le descendeur autrichien Stefan Rieser: le Salzbourgeois de 28 ans doit à nouveau subir une opération du genou et manquera le camp d’entraînement de Copper Mountain ainsi que l’ouverture de la Coupe du monde à Beaver Creek début décembre.

Une tenace blessure au ménisque du genou gauche, déjà problématique l’hiver dernier, ne s’est pas totalement rétablie durant l’été. Pire encore : le ménisque s’est davantage déchiré lors du stage automnal au Chili.

Stefan Rieser espère désormais effectuer son retour à Gröden à la mi-décembre. Avant cela, il compte se remettre en jambes sur le circuit de Coupe d’Europe, à Santa Caterina, afin de regagner sa place dans l’équipe de Coupe du monde. «Je ne pense pas qu’ils emmènent quelqu’un qui n’a encore disputé aucune course», a-t-il confié à «Sport Heute».

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus