La Napolitaine Giada d’Antonio va faire ses débuts en Coupe du monde dimanche à Semering. Âgée de 16 ans, elle n’a pourtant aucune expérience en Coupe d’Europe.

La pépite du cirque blanc va faire ses premiers pas dans la cour des grandes

La pépite du cirque blanc va faire ses premiers pas dans la cour des grandes

Blick Sport

Giada d’Antonio pouvait difficilement rêver d’un meilleur cadeau de Noël. Pour la première fois, l’Italienne de 16 ans a été sélectionnée par sa fédération pour disputer le slalom de Semmering (Aut) dimanche. Un pas de géant dans sa prometteuse carrière, puisque elle n’a encore jamais pris le départ d’une course de Coupe d’Europe.

Née le 28 mai 2009 à Naples d’un père italien et d’une mère colombo-équatorienne, Giada d’Antonio a disputé ses deux premières épreuves FIS – 3e échelon des compétitions de ski alpin après la Coupe du monde et la Coupe d’Europe – les 19 et 20 novembre dernier. Au Schilthorn, dans l’Oberland bernois, elle a dominé la concurrence malgré le fait qu’elle se soit élancée avec les dossards 82 puis 63. Un incroyable exploit.

Une autre pépite à Semmering

«Ce que cette jeune femme a montré est sensationnel», avait résumé Dierk Beisel, délégué technique de la FIS. Il n’a jamais vu un tel phénomène parmi les ados de son âge. Dans le milieu, on ne parle d’elle qu’avec des superlatifs. Reste maintenant à savoir comment la Napolitaine gérera la pression.

Giada d’Antonio ne sera pas la seule jeune Italienne à être lancée dans le grand bain en Autriche. Samedi, Anna Trocker, 17 ans, fera également ses débuts en Coupe du monde, mais lors du géant. Elle n’a également aucune expérience en Coupe d’Europe. Anna Trocker compte trois podiums – un succès – en compétitions FIS, concourant en géant et en slalom.