Mikaela Shiffrin bat tous les records, mais conserve une image authentique et humble. De quoi convaincre notre journaliste de lui décerner son trophée de «sportive de l'année 2025».

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il y a des sportives et sportifs qui provoquent chez moi d'entrée une sympathie particulière. Je n'ai jamais rencontré Mikaela Shiffrin, de près ou de loin, mais j'apprécie la façon dont elle transmet sa passion pour son sport, qui semble sincère et humble.

Oui, elle a remporté 105 victoires en Coupe du monde, mais elle n'est jamais tombée dans le piège de l'arrogance, en tout cas de mon point de vue, et cela la rend à mes yeux infiniment plus agréable à suivre et à encourager que sa grande rivale Lindsey Vonn et ses discours tout droit sortis de Linkedin et de «positive attitude».

Les moments forts de 2025 Il est déjà l'heure de tirer le bilan de cette année 2025 forte en émotions! Chaque journaliste de la rubrique sportive de Blick Suisse romande a été invité à choisir son sportif et sa sportive suisse pour l'année écoulée, ainsi que son sportif et sa sportive étrangère. Un choix forcément subjectif, sans oublier le «coup de coeur 2025», totalement libre. Bonne lecture et joyeuses fêtes de Noël à toutes nos lectrices et à tous nos lecteurs.

Mikaela Shiffrin est la «girl next door», cette fille du palier voisin qui accomplit de grandes choses et multiplie les exploits sans jamais manquer de féliciter ses concurrentes et je trouve qu'elle fait du bien au sport de haut niveau, tout simplement. Cette immense championne ne se prend pas au sérieux, mais fait tout avec application et chaleur humaine. J'apprécie aussi l'image qu'elle donne de son couple, toujours au soutien de son compagnon Aleksander Aamodt Kilde, qui le lui rend bien.

Alors, oui, peut-être est-ce une image, peut-être serais-je déçu si je venais à la rencontrer, mais le sport de haut niveau est aussi une question d'image justement. Et celle qu'elle dégage me plaît, loin de la froideur et de la distance que mettent, par exemple, Lindsey Vonn, on y revient, et Lara Gut-Behrami, on y arrive.

Une fille simple, terrienne, humble: ces valeurs-là me plaisent. Elle est ma sportive de l'année 2025.