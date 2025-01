Il faudra un miracle pour voir une victoire suisse en deuxième manche

Il faudra un miracle pour que Lara Gut-Behrami remporte un dixième géant. Photo: keystone-sda.ch

La journée pourrait être historique pour Lara Gut-Behrami, mais au terme de la première manche du géant de Kranjska Gora, le constat est là: il faudra probablement un miracle pour qu'elle le devienne. Et pour cause, la Tessinoise, qui pourrait devenir la première skieuse de l'histoire à remporter dix courses dans trois disciplines (22 super-G, 13 descentes et 9 géants jusque-là), a terminé loin de la tête en première manche (5e à +1.72).

La faute, en plus d'un mauvais début de course, à une Sara Hector, gagnante en Slovénie en 2022, qui a réussi un tracé référence, reléguant sa première poursuivante, Lara Colturi, à 1 seconde 13. Thea Louise Stjernesund complète ce podium provisoire à +1.19. Des écarts impressionnants compte tenu de la longueur totale de la course (58 secondes).

Camille Rast très loin de la tête

Camile Rast, leader du classement général de la Coupe du monde, n'est, elle aussi, pas parvenue à s'approcher de la Suédoise, terminant quatorzième à 2 secondes 34. De retour à la compétition après une petite pause, Michelle Gisin se classe, elle, 18e à +3.16. Point positif, la très belle dixième place de Wendy Holdener à +1.93. La Schwytzoise pourrait terminer dans le top dix d'un géant pour la première fois depuis Sestriere en 2022 (10e). Simone Wild s'est, elle, complètement manquée à +4.54, et ne verra pas la deuxième manche.

Federica Brignone, leader de la discipline avec deux victoires en trois courses cette saison, a une deuxième fois été éliminée après l'édition de Killington. L'Italienne de 34 ans devra donc encore attendre pour remporter son premier géant à Kranjska Gora.

La deuxième manche aura lieu à 12h30.