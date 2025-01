Gino Caviezel s'exprime pour la première fois après sa chute à Bormio

Gino Caviezel s'est exprimé publiquement pour la première fois après sa grave chute lors du Super-G de Bormio. Il a remercié ses supporters pour leur soutien après des jours «douloureux» et «émotionnellement difficiles».

1/4 Gino Caviezel a publié sur Instagram après sa chute. Photo: @g_caviezel Instagram

Carlo Steiner

Lors du Super-G de Bormio le 29 décembre dernier, Gino Caviezel s'est accroché à une porte et a subi une lourde chute. Après de longues minutes au sol, le Grison de 32 ans a été transporté en hélicoptère à Zurich pour des examens.

Ceux-ci ont révélé «une luxation de l'épaule, qui a été remise en place, ainsi qu'une blessure complexe au genou, qui fait encore l'objet d'examens complémentaires», a annoncé Swiss-Ski le soir même. La saison est donc terminée pour le Suisse.

Au matin du 2 janvier, une semaine à peine après l'accident, Gino Caviezel a fait savoir à Blick qu'il allait subir des examens complémentaires toute la journée. «J'espère que nous pourrons ensuite faire un bon plan pour la suite», indiquait-il.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Des jours difficiles et douloureux»

Ce vendredi soir, Gino Caviezel s'est exprimé pour la première fois publiquement sur les réseaux sociaux, sans toutefois donner de nouvelles informations sur son état de santé. Les contrôles médicaux se poursuivent, et son plan de retour doit encore attendre un peu. «D'autres informations suivront», a-t-il écrit sous une photo le montrant avec des béquilles dans la neige.

«Ces derniers jours ont été très difficiles, douloureux et émotionnellement intenses. Merci pour vos gentils messages, vos souhaits et votre soutien, je reviendrai plus fort», a affirmé le Grison.