Gino Caviezel a été opéré après sa lourde chute à Bormio

1/5 Gino Caviezel s'est gravement blessé au genou à Bormio. Le Grison a maintenant été opéré. Photo: @g_caviezel Instagram

Lors du super-G de Bormio, Gino Caviezel (32 ans) a violemment chuté et s'est notamment déchiré le ligament croisé postérieur du genou droit. Le Grison a été opéré jeudi en Allemagne, comme l'a annoncé Swiss-Ski.

Il a également subi une intervention au ménisque et aux ligaments latéraux, et trois tendons ont été refixés. L'opération a été réalisée à Ratisbonne par le Dr Peter Angele. Caviezel souhaite désormais se concentrer sur sa rééducation et la réhabilitation de son genou avec l'aide de son thérapeute, Rolf Fischer.

«C'est une blessure complexe et grave que j'ai subie à Bormio», explique Caviezel. «Mais grâce au Dr Weisskopf, au Dr Schlegel, à mon thérapeute Rolf Fischer et à la fédération, j'ai été parfaitement pris en charge à tout moment. Le soutien qu'ils m'ont apporté dans cette période difficile a été vraiment grandiose.» Son objectif est de revenir en Coupe du monde la saison prochaine, a-t-il ajouté.