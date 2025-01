Mikaela Shiffrin est de retour... ou presque! La meilleure skieuse de tous les temps a pris le départ de la dernière course avant les championnats du monde. Après la course, elle nous dévoile les conclusions qu'elle en tire et son plan pour les prochaines semaines.

1/10 Mikaela Shiffrin est de retour en Coupe du monde. Photo: keystone-sda.ch

Le 30 novembre, Mikaela Shiffrin (29 ans) a subi un immense choc. Alors qu'elle s'apprêtait à remporter sa 100e victoire en Coupe du monde , elle a chuté en géant, devant son public à Killington. Conséquences de cet accident: deux mois d'arrêt.

L'Américaine s'est faite un trou dans le ventre avec son bâton de ski . Le traitement, d'abord conservateur, nécessite une intervention chirurgicale à la mi-décembre. La course contre la montre commence. Et les fans de ski sont de plus en plus nombreux à se demander si la meilleure skieuse de tous les temps reviendra à temps pour les championnats du monde.

Le 23 janvier, elle annonce la bonne nouvelle. Mikaela Shiffrin est de nouveau au départ d'une course, la dernière avant les championnats du monde. Elle se classe 5e avec 87 centièmes de retard après la première manche du slalom: «Je suis fatiguée, mais excitée d'être de retour», déclare-t-elle à la SRF. Elle ne peut pas cacher le manque de jours d'entraînement. Sa course n'est pas aussi stable que d'habitude et est sujette à des erreurs. Ainsi, elle ne parvient pas à recoller au podium lors de la deuxième manche et recule même de cinq positions. En se classant dixième (+2,04), elle fait néanmoins un retour intéressant.

Des enseignements importants pour l'entraînement

«C'était totalement réussi», conclut-elle dans une interview accordée à ORF. «Nous savons maintenant ce que nous devons encore entraîner pendant le temps qui nous reste jusqu'aux championnats du monde». Les conditions étaient difficiles, mais c'est aussi une bonne chose vu le niveau de la concurrence. Concernant sa 10e place, Mikaela Shiffrin a déclaré avec un clin d'œil: «Les gens ne sont pas habitués à une telle position de ma part. Mais pour moi, tout va bien».

Elle retient que ses virages sont d'intensité différente et que cela a été assez éprouvant. «Je ne sais pas si j'arriverai à être à 100% en forme pour les Championnats du monde», dit-elle en pensant à l'événement phare de la saison. Elle doit maintenant beaucoup s'entraîner. L'objectif est de participer au slalom géant (13 février), où elle est championne en titre, ainsi qu'au slalom (15 février).

Mais il y aurait aussi le combiné par équipe. Et Lindsey Vonn (40 ans) a récemment exprimé le souhait de former un duo avec elle. Interrogée à ce sujet, Mikaela Shiffrin répond en riant: «Si elle a vu la course, je ne sais pas si elle en a encore envie maintenant». Elle laisse sa participation ouverte. Mais si cela devait se faire, elle n'y serait pas opposée, quelle que soit sa partenaire.