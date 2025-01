1/8 Manuel Feller n'est pas satisfait de sa performance à Schladming. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Après la fin de saison prématurée de Marco Schwarz, Manuel Feller a été le meilleur géantiste de l'équipe d'Autriche l'hiver dernier. Il s'est classé 9e au classement de la discipline et est monté deux fois sur le podium (2e et 3e place). Sa performance à Schladming a été particulièrement impressionnante. Il y a pris près d'une seconde au dominateur Marco Odermatt lors de la première manche – mais a finalement terminé deuxième à cinq centièmes de lui.

Un an plus tard, Feller n'a plus envie de jubiler à Schladming. Au contraire. «Ce n'était pas du bon ski, peste-t-il au micro de ORF. Il y avait très peu de bons virages.» Pourtant, à mi-parcours, la 10e place semblait encore correcte. Mais ensuite, le moteur s'est à nouveau grippé. Manuel Feller recule à la 18e place.

Un revers de fortune. En effet, il voulait encore se qualifier pour le géant lors de la dernière course avant les Championnats du monde (du 4 au 16 février). Mais Manuel Feller a maintenant de mauvaises cartes en main. Trois disqualifications sont à mettre en parallèle avec une 15e et une 18e place. La situation de ses coéquipiers est bien meilleure.

«Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un»

Patrick Feurstein (deuxième à Val-d'Isère) et Stefan Brennsteiner (troisième à Val-d'Isère) devraient être des habitués des podiums. Marco Schwarz s'est classé 9e, 11e et 26e lors de sa saison de retour, et Raphael Haaser s'est classé 7e et deux fois 20e. Ils ont les meilleures cartes en main en ce qui concerne un ticket pour les Mondiaux – même si la décision n'est pas encore prise.

Manuel Feller en est également conscient. Mais il remet lui-même en question le bien-fondé d'une participation aux Championnats du monde auprès des médias autrichiens. «Je ne dois en vouloir à personne si je ne suis pas sélectionné», dit-il. Il estime que sa performance à Schladming est «suffisante, voire pas suffisante». Il s'interroge même sur sa carrière en géant. «Si je tombe en dehors du top 30 de la Coupe du monde et que je n'ai plus 500 points pour pouvoir prendre le départ juste après, je ne me le fais plus». Actuellement, Manuel Feller est 23e sur la «World Cup Start List» en slalom géant.