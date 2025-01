Doublé norvégien à Schladming, Loïc Meillard 4e

Alexander Steen Olsen s'impose lors du géant de Schladming devant son compatriote Henrik Kristoffersen. 12e du premier tracé, Marco Odermatt réalise une belle remontée et monte sur le podium (3e). Loïc Meillard finit lui 4e.

Marco Odermatt a réalisé une belle remontée au classement à Schladming. Photo: keystone-sda.ch

En difficulté en première manche (0''90 de retard sur Meillard), Marco Odermatt a su lâcher les chevaux pour son second "run". Mais le Nidwaldien, vainqueur l'an dernier à Schladming, n'a pas trouvé la bonne ligne sur le bas du parcours. Sa "remontada" a été stoppée par Henrik Kristoffersen, 3e de la première manche.

Le champion du monde et champion olympique en titre de la discipline a concédé au final 0''60 au solide Steen Olsen, déjà victorieux à Sölden cet hiver en géant, et 0''21 à Kristoffersen. Auteurs d'un triplé en slalom à Wengen neuf jours plus tôt, les Norvégiens viennent donc à nouveau gâcher la fête dans le camp helvétique.

Loïc Meillard, leader à l'issue du premier parcours, a quant à lui payé cher une grosse faute commise dans le mur final. Toujours en quête d'une première victoire cet hiver, le skieur d'Hérémence a échoué à un petit centième de Marco Odermatt. Il tentera de prendre sa revanche mercredi en slalom sur la Planai.

Tumler et Aerni reculent

Le Grison Thomas Tumler, 6e sur le tracé initial, n'a quant à lui pas trouvé la solution en deuxième manche. Le vainqueur du géant de Beaver Creek a chuté au 19e rang final. Il n'a pourtant perdu que 0''78 sur Odermatt sur l'ensemble des deux manches. Mais les écarts étaient infimes mardi soir derrière Steen Olsen et Kristoffersen.

Quinzième de la première manche, Luca Aerni a également peiné sur le second tracé pour reculer à la 22e place du dernier géant disputé avant les Mondiaux. En souffrance en slalom cet hiver, le Valaisan a toutefois assuré depuis longtemps sa qualification pour le géant des Mondiaux grâce à sa superbe 4e place de Val d'Isère en décembre.

Janutin se rate

Le cinquième ticket disponible en géant pour Swiss-Ski à Saalbach devrait par ailleurs revenir à Justin Murisier, absent à Schladming. Aucun des candidats n'a signé l'exploit demandé (un top 8). Fadri Janutin s'est ainsi complètement raté, terminant 51e de la première manche avec le dossard 27.