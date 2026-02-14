Après le désastre de la vitesse aux Jeux olympiques, les Autrichiens espèrent ce samedi un énorme exploit. Il y a toutefois un détail: Marco Schwarz pourrait justement sauver le job de l'homme qui l'a désavantagé en super-G en ne connaissant pas les règles.

Marcel W. Perren

L'ambiance dans le camp des Autrichiens est mauvaise. Vraiment mauvaise. Après que les skieurs n'ont remporté qu'une seule médaille en combiné par équipe (Kriechmayr/Feller) en trois courses olympiques, de plus en plus d'athlètes qualifient leur entraîneur en chef, Marko Pfeifer, d'erreur de casting. Du moins à l'abri des regards. Le coach a déjà perdu beaucoup de crédibilité avant de se rendre en Italie. Que s'est-il passé exactement?

Au lieu de s'occuper de ses descendeurs lors de la Coupe du monde à Crans-Montana, il est parti avec Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser et Marco Schwarz pour un camp de préparation à Saalbach, en vue des Jeux olympiques. De nombreux initiés dans le monde du ski autrichien sont d'avis que leur entraîneur en chef aurait dû être en Valais pour prendre des dispositions en vue des prochains Mondiaux à Crans-Montana, en 2027.

L'oubli embarrassant

La direction sportive de Ski Austria a commis sa plus grande gaffe dans le cas de Marco Schwarz. Celui qui avait remporté le super-G de Coupe du monde à Livigno fin 2025, voulait participer aux entraînements de descente sur la Stelvio en vue du super-G olympique. Mais cela n'a finalement pas été possible, car les chefs de file autrichiens ont négligé la règle selon laquelle un athlète ne peut prendre le départ d'une descente olympique que s'il a disputé au moins une descente FIS, de Coupe d'Europe ou de Coupe du monde en l'espace de deux ans.

Depuis sa blessure au genou subie en décembre 2023 à Bormio, Marco Schwarz ne peut pas se targuer d'avoir participé à la discipline reine. Marko Pfeifer a tenté d'enjoliver cet échec: «Il peut mieux se préparer en vue du super-G olympique en Autriche qu'avec le mauvais temps à Bormio.» Finalement, la météo n'a jamais été vraiment mauvaise dans le nord de l'Italie.

Et lorsque Marco Schwarz n'a pas pu faire mieux que 14e mercredi lors du plus important super-G de ces quatre dernières années, le skieur autrichien a déclaré sans détour «qu'il m'avait manqué l'entraînement de descente sur la Stelvio avant cette course». Une pique claire à ses entraîneurs. Mais peut-être que Marco Schwarz sauvera le poste de son entraîneur en chef, Marko Pfeifer, s'il remporte une médaille en géant.