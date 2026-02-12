Le fiasco des descendeurs provoque la colère des Autrichiens

Où sont passés les Autrichiens? La moisson de l'équipe masculine de ski est pour l'instant largement en dessous des attentes. Les slalomeurs et géantistes vont-ils sauver la patrie?

Petar Djordjevic

Les disciplines de vitesse des Jeux olympiques sont terminées et ont réservé à la délégation suisse une véritable pluie d'or - grâce au surdoué Franjo von Allmen. Le jeune homme de 24 ans a triomphé en descente, en super-G et en combiné par équipes.

La situation est différente pour les Autrichiens, pourtant spécialistes de la vitesse, qui repartent de Bormio avec beaucoup de frustration dans leurs bagages.

Déjà lors de la descente de samedi dernier, Vincent Kriechmayr et Daniel Hemetsberger n'ont pas pu faire mieux que la 6e et la 7e place. Leurs compatriotes Raphael Haaser et Stefan Babinsky se trouvent encore plus loin, aux 15e et 26e rangs.

Vincent Kriechmayr voulait une médaille «à lui»

L'issue du super-G est également frustrante. Lors des deux derniers Jeux d'hiver, l'Autriche a à chaque fois remporté la médaille d'or dans cette discipline. Cette année, le meilleur Autrichien est Raphael Haaser, qui s'est classé cinquième, à plus d'une demi-seconde du vainqueur Franjo von Allmen.

Vincent Kriechmayr s'est tout de même assuré une médaille d'argent en combiné par équipe derrière Franjo von Allmen et Tanguy Nef, mais il a eu besoin de s'appuyer sur son partenaire. «Je voulais décrocher une médaille grâce à mes propres performances et pas seulement grâce à Manuel Feller et beaucoup de chance parce que d'autres ont été éliminés. Mon objectif était une médaille individuelle», explique l'Autrichien.

Les techniciens seront-ils à la hauteur?

Au sein de l'équipe autrichienne de vitesse, l'humeur est donc au plus bas. Lors d'une interview télévisée, Raphael Haaser a critiqué l'attitude de l'équipe, qui a abordé les compétitions avec beaucoup trop peu de mordant. «Si tu te contentes de bien descendre, c'est fini».

Vincent Kriechmayr est lui aussi sévère avec les résultats de son équipe: «Quand on donne tout, qu'on se prépare bien et que de nombreuses personnes travaillent dans l'ombre, ça fait mal».

Aux techniciens désormais de jouer et d'essayer de relever le niveau. Plusieurs Autrichiens ayant remporté des victoires en Coupe du monde cet hiver seront au départ du géant de samedi et du slalom de lundi. Ils doivent maintenant éviter à leur nation un gigantesque flop aux Jeux olympiques.