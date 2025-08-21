Marcel Hirscher fera-t-il son retour plus tôt que prévu?

Publié: il y a 42 minutes

Après sa rupture des ligaments croisés en décembre 2024, l'Autrichien Marcel Hirscher récupère bien. A tel point qu'il envisage de faire son retour en Coupe du monde à Sölden en octobre.

L'Autrichien semble avoir récupéré de façon optimale après sa lourde blessure en décembre dernier. Photo: Getty Images

Blick Sport

Le retour sur les pistes de la star autrichienne du ski Marcel Hirscher pourrait intervenir plus tôt que prévu, comme le rapporte le «Salzburger Nachrichten». Sa convalescence après sa rupture des ligaments croisés en décembre 2024 se déroule jusqu'à présent sans complications.

L'octuple vainqueur de la Coupe du monde vise même l'ouverture de la saison à Sölden fin octobre, sa rééducation se déroulant de manière optimale. Il ne ressentirait pratiquement plus de douleur, comme il l'a affirmé sur son blog.

Cela rend son ambitieux plan de retour possible. Marcel Hirscher pourrait reprendre l'entraînement sur neige dès septembre. «C'est notre plan; nous y allons étape par étape», a-t-il déclaré. Reste à savoir si cela fonctionnera réellement pour Sölden. Sa direction souligne que la décision finale sera prise prochainement.