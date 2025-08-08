Après d'innombrables blessures, Urs Kryenbühl a mis fin à sa carrière de skieur début avril. Il donne maintenant de ses nouvelles sur Instagram et montre à quoi ressemble sa nouvelle vie.

1/8 En avril, Urs Kryenbühl a mis un terme à sa carrière. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Urs Kryenbühl (31 ans) n’a disputé que 62 courses de Coupe du monde, mais il est monté trois fois sur le podium en descente. Une fois deuxième, deux fois troisième. Le spécialiste de la vitesse aurait pu viser plus haut, sans les nombreuses blessures qui ont freiné sa carrière. En décembre 2022, il s’était notamment rompu les ligaments croisés.

L’hiver dernier, le Schwytzois espérait effectuer son retour au plus haut niveau. Mais la malchance s’est encore abattue sur lui. Lors du premier entraînement de descente à Beaver Creek (USA), début décembre, il a reçu un coup au genou droit et a dû interrompre sa course. Le diagnostic a été sans appel: blessure complexe au genou.

Quatre mois plus tard, il annonce la fin de sa carrière. «J’ai eu la chance de vivre de beaux moments en Coupe du monde, mais j’ai malheureusement aussi connu le revers de la médaille», déclare-t-il dans un communiqué de Swiss-Ski. «Je me suis battu à chaque fois pour revenir. Ces épreuves m’ont forgé et fait grandir, je peux en être fier aujourd’hui.»

«Quoi de neuf?»

Depuis cette annonce, il s’était fait discret. Jusqu’à ce lundi soir, où il a partagé avec ses abonnés Instagram un aperçu de sa nouvelle vie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est loin d’être morne. «Quoi de neuf?», écrit-il simplement, avant de répondre lui-même: «Profiter de la famille, pousser la poussette et bien dormir».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sur une série de photos, on découvre qu’il est récemment devenu papa. Urs Kryenbühl apparaît rayonnant dans une piscine avec son enfant, le prend dans ses bras et lui fait découvrir le monde aux côtés de sa compagne Nadine. L’autre membre de la famille, le chien Bailey, n’est pas oublié. Lui aussi a droit à sa dose de câlins.

Les blessures et les épreuves semblent désormais derrière lui. Pour Urs Kryenbühl, une nouvelle étape a commencé. Loin du stress de la compétition, il savoure enfin la sérénité d’une vie de famille bien remplie.