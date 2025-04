Ce skieur suisse met un terme à sa carrière

Le skieur suisse Urs Kryenbühl met un terme à sa carrière avec effet immédiat. Le Schwytzois a pris le départ 62 fois en Coupe du monde et est monté trois fois sur le podium. Sa carrière a été marquée par de nombreuses blessures.

1/5 Urs Kryenbühl quitte le Cirque blanc. Photo: Sven Thomann

Björn Lindroos

Urs Kryenbühl en a assez. Swiss-Ski l'a annoncé ce vendredi après-midi, le skieur de 31 ans se retire de la compétition avec effet immédiat.

«J'ai pu vivre quelques beaux moments en Coupe du monde de ski, mais malheureusement aussi le côté sombre», déclare-t-il dans le communiqué. «Je me suis toujours battu pour revenir, j'ai laissé grandir en moi ces défis qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et j'en suis vraiment fier.»

Trois podiums et de nombreuses blessures

Urs Kryenbühl a fait ses débuts en 2014 et a depuis pris le départ 62 fois en Coupe du monde. En descente, il s'est hissé trois fois sur le podium. Il a terminé deuxième à Bormio en 2019 et troisième en 2020, puis a pris la troisième place à Val d'Isère en 2020. Il n'a jamais réussi à remporter une victoire en Coupe du monde.

Le Schwytzois a été régulièrement touché par des blessures. En 2021, il avait lourdement chuté lors du saut d'arrivée à Kitzbühel, se blessant à la tête, au genou et à l'épaule. Plus récemment, il a également dû lutter contre une blessure au genou, contractée en décembre dernier lors d'un entraînement à Beaver Creek. La dernière fois qu'il a pris le départ d'une course de Coupe du monde, c'était en décembre 2022. Il est désormais clair qu'il n'y aura pas d'autre compétition pour lui.