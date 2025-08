Une skieuse suisse renonce à toute la saison

Blessée fin 2024, la skieuse Andrea Ellenberger renonce à la saison 2025/26. La Lucernoise de 32 ans se concentre sur sa guérison, un nouveau travail et ses études en psychologie du sport.

Andrea Ellenberger fait une croix sur la saison 25/26. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

«Pas de courses pour moi lors de la saison 2025/26.» C’est ce qu’annonce la skieuse suisse Andrea Ellenberger sur Instagram. La Lucernoise de 32 ans s’était fracturé le tibia de la jambe droite lors d’une chute à l’entraînement fin décembre 2024. Depuis, elle suit un programme de rééducation.

Revenir sur le circuit de Coupe du monde n’est pas envisageable: «Ma jambe guérit, mais j’ai encore beaucoup de métal à l’intérieur. Dans ces conditions, il m’est impossible de skier au niveau auquel je le souhaite.» Le retrait de ce matériel n’est pas prévu avant la fin de l’année, ce qui l’oblige à faire une croix sur l’hiver à venir. «Je suis consciente des conséquences que cela peut avoir sur ma carrière, et du chemin difficile qui m’attend.»

Elle annonce également qu’elle «commencera un nouveau travail dans deux semaines», sans en préciser la nature. Parallèlement, elle s’apprête à terminer son master en psychologie et entamera cet automne une formation en psychologie du sport. Et de conclure: «Il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Mais la priorité, c’est de m’accorder une pause. La charge mentale de ces derniers mois a été immense. Seul le temps dira où ce chemin me mènera.»