Les skieurs russes et biélorusses pourront participer à la Coupe du monde dès la prochaine saison. La FIS, réunie à Thoune, impose cependant des conditions strictes, dont la signature d'une déclaration de neutralité et l'interdiction des symboles nationaux.

Les skieurs russes sont autorisés à revenir sur les pistes

Les skieurs russes sont autorisés à revenir sur les pistes

ATS Agence télégraphique suisse

Les skieuses et skieurs de Russie et de Biélorussie seront à nouveau autorisés, sous certaines conditions, à participer aux épreuves de la Coupe du monde à partir de la saison prochaine. La FIS a ouvert la porte.

Lors d’une réunion de son Conseil à Thoune, la Fédération internationale de ski et de snowboard a dit oui tout en soumettant ce retour à des conditions strictes.

Les athlètes et les staff des deux pays doivent signer une déclaration individuelle de neutralité. Le respect de cette déclaration sera contrôlé en permanence par la FIS, et toute infraction sera passible de sanctions. De plus, les règles antidopage en vigueur doivent être respectées.

Cette ouverture s'applique exclusivement aux compétitions individuelles. Les équipes nationales de Russie et de Biélorussie restent exclues des compétitions. Les symboles nationaux tels que les drapeaux, les hymnes ou les uniformes sont également interdits.

A quelques exceptions près, les athlètes russes et biélorusses sont exclus depuis 2022 des Coupes du monde des sports d'hiver organisées sous l'égide de la FIS en raison de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Cette mesure concernait notamment les disciplines suivantes: saut à ski, ski de fond, ski alpin et combiné nordique.