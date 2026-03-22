Lenz Hächler remporte le général de la Coupe d'Europe

Lenz Hächler est assuré de remporter le classement général de la Coupe d'Europe. Il succède notamment à Thomas Tumler et entend désormais briller en Coupe du monde.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Zougois Lenz Hächler est désormais assuré, deux courses avant la fin, de remporter le général de la Coupe d'Europe. Il pourra participer à toutes les épreuves de Coupe du monde l'hiver prochain.

La saison dernière, Hächler avait terminé juste derrière le Norvégien Oscar Andreas Sandvik au général. Cette fois, sa 2e place en Super-G lors des finales de Saalbach lui a permis d'enlever le général de la Coupe d’Europe. A deux courses de la fin, le jeune homme de 22 ans compte 266 points d’avance sur le Norvégien Hans Grahl‐Madsen.

Sur les traces de Thomas Tumler

Les derniers Suisses à avoir remporté le général de la Coupe d’Europe avant Hächler sont le Saint‐Gallois Josua Mettler lors de la saison 2022/23, le Zurichois Gilles Roulin en 2016/17 et le Grison Thomas Tumler en 2013/14.

Lars Rösti a lui manqué de six points la 3e place nécessaire pour obtenir une place fixe en Coupe du monde dans sa discipline.

Lenz Hächler a pour sa part disputé 13 courses de Coupe du monde, dont onze en géant. Il a pu s'élancer dans cette discipline cette saison parce qu'il avait remporté la discipline en Coupe d’Europe l’année dernière.