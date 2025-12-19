Lenz Hächler a inscrit ses premiers points en Coupe du monde lors du géant de Beaver Creek, mais a aussi et surtout conquis le cœur de deux légendes du ski. Que montrera le Zougois ce week-end à Val d'Isère?

Marcel W. Perren

Andermatt, l’avant-dernier dimanche soir. Bernhard Russi (77 ans) suit le slalom géant de Beaver Creek (États-Unis) confortablement installé dans son salon. Après la manche de rêve de Marco Odermatt, parti avec le dossard 1 sur la Birds of Prey, et la deuxième place partagée par le Norvégien Henrik Kristoffersen et son ancien compatriote Lucas Pinheiro Braathen, le champion olympique de descente 1972 commence peu à peu à trouver le temps long.

Mais un jeune talent venu du canton de Zoug l'empêche de s’assoupir devant sa télévision. «J’étais déjà passablement fatigué. Mais lorsque j'ai vu comment Lenz Hächler commençait sa course avec le dossard 30, je me suis réveillé immédiatement», raconte-t-il.

Premiers points en Coupe du monde

Bernhard Russi explique ce qui l’a autant séduit dans la performance du Zougois de 22 ans: «Le temps à l’arrivée n’est pas ce qui m’importe le plus. Ce qui compte, c’est la manière. Et à Beaver Creek, il a attaqué avec un courage rafraîchissant, une agressivité saine et une technique de ski très fine. Il a dévalé la mythique Birds of Prey avec l’insouciance de quelqu’un qui dispute une course du dimanche chez lui, en Suisse centrale. Vraiment impressionnant.»

Lors de la deuxième manche, Lenz Hächler est passé de la 21e à la 19e place finale. Ce résultat représente les premiers points en Coupe du monde du champion du monde junior de slalom 2024.

L’ancien champion n’a toutefois pas manqué de relever que le jeune Suisse aurait pu viser encore mieux au Colorado. «Lenz a perdu beaucoup de temps en deuxième manche à cause d’un manque de propreté avant le plat. Mais à part cela, il m’a aussi convaincu lors de cette manche. Et son temps de course était même plus rapide que celui du grand vainqueur Marco Odermatt.»

Il doit suivre sa propre voie

Le pape du ski allemand Felix Neureuther (13 victoires en Coupe du monde) voit également un lien entre le talentueux Lenz Hächler et Marco Odermatt, notamment à travers Roland Schneeberger: l’ancien homme de confiance de Felix Neureuther est depuis cette saison responsable du matériel du Zougois. «À Beaver Creek, on a clairement vu qu’il y avait un peu de Marco Odermatt en Lenz Hächler. Mais il faut arrêter de le comparer sans cesse au géant Odermatt.»

Le conseil de Felix Neureuther est clair: «Même s’il peut énormément apprendre de Marco lors des entraînements communs, Lenz doit suivre sa propre voie. Il doit d’abord découvrir tous les parcours de la Coupe du monde. Cela lui permettra d’éviter à l’avenir des erreurs comme celle commise avant le plat à Beaver Creek.»

La Face de Bellevarde, à Val d’Isère, constitue elle aussi un terrain inconnu pour Lenz Hächler. Mais Felix Neureuther lui accorde déjà beaucoup de crédit avant le géant de samedi sur la piste des Mondiaux 2009: «Avec sa technique exceptionnelle, Lenz devrait être capable de jouer un très bon rôle sur cette pente extrêmement raide.»