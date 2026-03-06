Le jeune talent Lenz Hächler a surmonté la crise

Lenz Hächler n'a pas encore pu répondre aux grandes attentes placées en lui en Coupe du monde. Mais pendant la pause olympique, le talentueux technicien a fait un grand pas dans la bonne direction.

Marcel W. Perren

J'ai dû essuyer quelques critiques après mon reportage sur Lenz Hächler. Pourquoi? Le champion du monde junior 2024 n’a réellement pris son envol qu’à partir de la seconde moitié du mois de janvier, alors qu’il avait été présenté à plusieurs reprises dans Blick comme le «prochain Marco Odermatt».

Les critiques n’ont pas tardé. «Vous avez encensé le jeune Hächler beaucoup trop tôt.» Ou encore: «Lenz est loin d’être aussi bon que Blick l’a écrit», pouvait-on lire en ligne.

Mais il y en a un qui n’a jamais perdu confiance en ce Zougois qui, en plus du slalom géant, se concentre aussi sur les disciplines de vitesse: le chef du slalom géant de Swiss-Ski, Helmut Krug. «Lenz a effectivement le potentiel pour devenir un très bon skieur. Mais en raison d’une blessure aux ligaments de l’articulation du pied droit, sa préparation ne s’est pas bien déroulée. De plus, après être passé des skis Nordica aux skis Stöckli et aux chaussures Salomon, Lenz a dû s’habituer à son nouveau matériel», explique Helmut Krug.

Trouver la bonne chaussure

Lenz Hächler ne se sentait pas vraiment à l’aise avec ses nouvelles chaussures de ski. C’est pourquoi il a essayé un autre modèle Salomon au début de la pause olympique. Et c’est avec ces nouvelles chaussures qu’il a entamé une impressionnante série de succès en Coupe d’Europe. Il a remporté quatre victoires et une deuxième place au cours des cinq dernières semaines dans l’antichambre de la Coupe du monde. Le skieur de Suisse centrale occupe ainsi la tête du classement général de la Coupe d’Europe avec 106 points d’avance sur le Norvégien Hans Grahl-Madsen, alors qu’il reste quatre courses à disputer.

Il y a donc de fortes chances que Lenz Hächler obtienne la saison prochaine une place fixe en Coupe du monde dans toutes les disciplines. «Pour que Lenz bénéficie également d’un bon numéro de départ l’hiver prochain, il doit encore décrocher un bon résultat en Coupe du monde cette saison», explique clairement l’entraîneur Helmut Krug.

Lenz Hächler, dont le seul top 20 en Coupe du monde remonte à décembre à Beaver Creek avec une 19e place, pourrait peut-être réussir cet exploit samedi lors du slalom géant de Kranjska Gora. L’an dernier, il s’était qualifié sans problème pour la finale de cette classique du géant en Slovénie en terminant 23e, avant d’être éliminé lors de la deuxième manche.