«Marco Odermatt n'aime visiblement pas ce passage»

1/5 Marco Odermatt a manqué une médaille au slalom géant à Saalbach. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Loïc Meillard a décroché sa cinquième médaille mondiale en slalom géant. Après deux médailles de bronze en 2021 (parallèle et combiné), une médaille d’argent en slalom géant en 2023 et une médaille d’or en combiné par équipe mercredi, le Valaisan est allé chercher le bronze. Mais le skieur de 28 ans n’était pas franchement heureux après cette troisième place. Mais le skieur sait qu’il a laissé passer dans cette course une chance unique de remporter la médaille d’or.

Jusqu’à l’avant-dernier temps intermédiaire, son avance sur le champion du monde Raphael Haaser était de huit dixièmes. «Quand tu as la certitude que tu n’as pas réussi une course parfaite dans la phase décisive, il y a bien sûr de la déception», avoue-t-il. Quel était donc le problème? «Pendant ma course, la luminosité n’était plus aussi bonne. Du coup, il m’a été très difficile de trouver le bon timing», avoue le Suisse.

La déception est encore plus grande pour Marco Odermatt, qui doit se contenter de la médaille de chocolat. Le Nidwaldien a fini quatrième après avoir remporté le titre olympique en géant en 2022 et le titre de champion du monde en 2023. «Cela me fait d’autant plus mal que j’ai sacrifié le combiné par équipe pour décrocher l’or en géant», constate-t-il.

Un expert analyse la course d’Odermatt

L’expert autrichien Hans Knauss (vice-champion du monde de slalom géant en 2003) sait exactement où Marco Odermatt a perdu sa médaille: «En fait, tout était prêt pour Marco lors de la deuxième manche, car son entraîneur Helmut Krug avait fixé le parcours. Mais après environ 15 secondes de course, il a perdu un instant le contact avec le sol et était donc en retard dans le virage à gauche qui mène à la partie plate. Il a ainsi perdu beaucoup de vitesse.» Hans Knauss fait le lien avec l’année précédente: «Lors de la dernière finale de la Coupe du monde, Marco a été éliminé précisément à cet endroit. Le Suisse n’aime visiblement pas ce passage.»

Néanmoins, il serait complètement faux de parler d’une performance décevante dans le cas de Mardo Odermatt. «Nous ne devons pas oublier que la semaine dernière, Marco a remporté l’or en super-G avec ce qui est très probablement la course la plus brillante de l’histoire des Championnats du monde. Il a pris une seconde au médaillé d’argent en super-G, une performance sensationnelle.»

Raphael Haaser, deuxième du super-G, est désormais champion du monde en géant. Une sacrée performance également. En Coupe du monde, le skieur de 27 ans n’a jamais fait mieux que septième dans cette discipline. Et après que le Tyrolien s’est déchiré le ligament croisé en décembre à Val-d’Isère, il était plus qu’incertain qu’il soit en forme à temps pour les Championnats du monde à domicile. Désormais, il est le nouveau héros du ski autrichien.