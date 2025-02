Franjo von Allmen se confie avant ses premiers Mondiaux

1/7 Il y a trois semaines, Franjo von Allmen a remporté le Super-G de Wengen… Photo: AFP

Marcel W. Perren

Franjo, dans votre région natale du Simmental, de plus en plus de produits alimentaires et de luxe portent votre nom. Qu'est-ce qui vous plaît le plus: la barre de pain d'épice créée en votre honneur ou l'eau-de-vie «Franatiker»?

C'est simple : pour le goûter, je préfère la barre, et après le dîner, j'aime aussi prendre une «eau-de-vie», de préférence pendant l'intersaison.

C'est la première fois que vous prenez le départ d'un championnat du monde à Saalbach. Ressentez-vous une grande différence par rapport aux classiques de la Coupe du monde?

Le buzz est encore plus grand, l'intérêt des médias encore plus marqué. Mais une chose est exactement la même: il s'agit ici aussi de skier le plus rapidement possible du départ à l'arrivée. Et c'est pourquoi j'essaie de me préparer de la même manière pour le super-G et la descente, comme je le fais en Coupe du monde.

L'hôtel de l'équipe suisse se trouve au centre d'Hinterglemm – les fans peuvent voir votre salle d'entraînement depuis la rue à travers la vitre. Cela vous dérange-t-il d'être assis sur un vélo et d'être observé par de nombreuses personnes?

C'est un peu désagréable, on se croirait un peu dans un zoo. D'un autre côté, c'est bien que tant de gens s'intéressent à nous, les skieurs professionnels. Et je comprends aussi que ces gens trouvent particulièrement intéressantes des choses qu'ils ne peuvent pas voir chez eux devant leur télévision.

Le directeur des Mondiaux, Bartl Gensbichler, a déclaré que les Suisses avaient un plus grand avantage que les Autrichiens lors de cette compétition, car ils s'entraînaient régulièrement avec Franz Heinzer, qui a été champion du monde de descente à Saalbach en 1991, pendant la Coupe d'Europe. Donnez-vous raison à Bartl Gensbichler?

C'est vrai que je me suis déjà entraîné ici en Coupe d'Europe sous la direction de Franz Heinzer, nous avons même déjà disputé des courses ici en Coupe d'Europe. Mais quand j'ai vu à quelle vitesse les Autrichiens ont fini de reconnaître le parcours après le premier entraînement, j'ose en conclure qu'ils se sont entraînés ici bien plus souvent que nous.

On vous voit souvent avec un grand sourire sur le visage. Quand avez-vous été vraiment en colère pour la dernière fois?

Je dois y réfléchir sérieusement, car il est vraiment rare que je sois de mauvaise humeur. Et quand c'est le cas, je me retire dans un endroit calme pour en discuter avec moi-même. Je cherche toujours la faute d'abord chez moi. Cela ne sert à rien d'être en colère contre les autres, car je ne peux pas influencer mon interlocuteur.

Vous êtes considéré comme un coureur particulièrement féroce. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans des situations où vous avez regardé la mort dans les yeux?

Il y a déjà eu quelques situations périlleuses dans ma vie. Mais cela n'a jamais été dramatique au point de me faire craindre la mort. De toute façon, au départ d'une course de Coupe du monde, tu ne dois pas avoir peur, sinon c'est programmé pour que ça ne se passe pas bien. Mais en tant que coureur, tu as besoin de respect.

Quelle piste vous a particulièrement inspiré du respect?

La Streif à Kitzbühel est celle qui m'a le plus marqué. Lorsque j'ai regardé la Mausefalle pour la première fois, j'ai dû regarder le vide à plusieurs reprises.

À Kitzbühel, les rookies qui poussent après le départ avec moins de trois coups de bâton doivent payer une tournée de bière…

J'ai même poussé quatre fois lors de mon premier départ sur la Streif. Mais ce n'est pas parce que je suis particulièrement courageux, mais parce que j'ai mal compté. Et je dois aussi avouer que le quatrième coup de bâton n'était pas un coup fort. Mes bâtons n'ont que légèrement touché la neige dans cette situation. D'ailleurs, je me souviens maintenant de la dernière fois où j'ai été vraiment en colère.

Nous sommes tout ouïe…

Il y a deux semaines à Kitzbühel, lorsque j'ai raté mon entrée dans la pente d'arrivée lors de l'entraînement. Dans ces moments-là, il m'arrive de commencer à jurer. Et si l'on regarde l'enregistrement de ma descente ratée à Beaver Creek en décembre dernier, on peut également percevoir quelques sons de ma part en écoutant attentivement.

Vous faites partie des coureurs qui se préparent à la course en musique. Quels sons allez-vous écouter avant le super-G des championnats du monde?

Depuis que j'ai décroché mon premier podium en descente de Coupe du monde à Val Gardena avec une deuxième place, j'écoute toujours les mêmes neuf chansons en boucle pendant la préparation de la course. La musique de cette playlist est un mélange de rock et de techno.

La majeure partie de l'équipe suisse de vitesse forme également une unité lors de la visite du parcours. Mais vous préférez reconnaître la piste seul. Pourquoi?

Lors de ma première saison de Coupe du monde, j'ai déjà envisagé de faire la reconnaissance des pistes en compagnie de Marco Odermatt. Finalement, j'ai décidé de ne pas le faire, car cela m'aurait très probablement déstabilisé. Je ne peux pas skier comme un Marco Odermatt, j'ai aussi un autre style de conduite que Justin Murisier. Dans certains passages, je dois prendre en compte un mètre de plus qu'un Odi. Mais si je fais mon truc correctement, je peux quand même être rapide.

Dans votre cercle d'amis, on vous admire aussi pour vos qualités d'artisan. Parallèlement au ski de compétition, vous avez terminé avec succès un apprentissage de charpentier et, pendant votre temps libre, vous restaurez de vieilles voitures. De quelle voiture ancienne êtes-vous particulièrement fier?

La VW Golf 1 que j'ai pu reprendre de mon oncle Theo. J'ai toujours rêvé d'une telle merveille depuis mon enfance. Et c'est pourquoi je ne vendrai pas cette voiture de sitôt.

En raison de la longue liste de blessés, il y a aussi dans le ski de compétition de plus en plus de personnes qui souhaitent alléger le matériel. Pouvez-vous comprendre cela?

Il n'est pas facile pour moi d'avoir mon mot à dire sur ce sujet, car je ne suis pas dans ce milieu depuis longtemps. Mais lorsqu'il y a eu beaucoup de chutes l'année dernière, beaucoup ont pensé que c'était dû à un trop grand nombre de courses en l'espace d'une semaine. Le calendrier de la Coupe du monde a ensuite été adapté en conséquence. Mais comme il y a de nouveau eu de nombreuses chutes, le matériel serait tout à coup le principal responsable. Je ne le crois pas. Je suis presque sûr que nous pourrions réduire fortement les blessures avec des pistes préparées de manière homogène. Le fait est que dans le sport de haut niveau, les limites sont toujours repoussées. En fin de compte, chaque athlète peut décider lui-même s'il le veut ou non. Personne n'est forcé de prendre le départ d'une descente. Si quelqu'un ne veut plus prendre ce risque, il n'a qu'à y renoncer.

Êtes-vous accro à ces expériences à la limite?

Un peu, j'aime beaucoup cette montée d'adrénaline. Découvrir où sont les limites, ça me fait plaisir.