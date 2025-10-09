Dernière mise à jour: il y a 25 minutes

Le skieur suisse Marco Odermatt célèbre son 28e anniversaire en s'entraînant dans les Grisons. Il partage son top 10 des meilleurs skieurs de tous les temps, se plaçant modestement, avec Ingemar Stenmark en tête de liste.

1/4 Marco Odermatt, qui vient tout juste de souffler ses 28 bougies, se prépare pour la saison à venir. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Le point commun entre notre héros alpin Marco Odermatt et la superstar hollywoodienne Matt Damon? Le champion olympique et l’acteur oscarisé ont tous deux célébré leur anniversaire le 8 octobre.

Marco Odermatt a soufflé ses 28 bougies lors d’un camp d’entraînement en Engadine. Le matin, le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde s’est exercé en slalom géant au-dessus de Pontresina, sur la Diavolezza. Une fois l’entraînement terminé, le Nidwaldien affichait un large sourire: «Les conditions à la Diavolezza sont absolument parfaites, je viens de passer trois jours d’entraînement fantastiques.»

Marco Odermatt se voit dans le top 10

Avant ce stage sur glacier réussi dans les Grisons, Marco Odermatt avait reçu une mission particulière du département des médias de la FIS: dresser son classement personnel des dix plus grands skieurs de l’histoire de la Coupe du monde. Le numéro un actuel du ski mondial s’est-il placé en tête de sa propre liste? Trop modeste pour cela, Marco Odermatt s’est attribué la cinquième place, avec 45 victoires en Coupe du monde.

Bien que Pirmin Zurbriggen compte cinq succès de moins, le Valaisan figure en deuxième position du «classement Odi». Ce qui impressionne particulièrement Marco Odermatt, c’est la polyvalence de Pirmin Zurbriggen: «Il a remporté des courses de Coupe du monde non seulement en descente, en super-G et en géant, mais aussi en slalom. Aujourd’hui, il est impensable qu’un athlète gagne dans les quatre disciplines alpines.»

Le numéro 1 selon Marco Odermatt

S’il n’a jamais brillé dans les disciplines de vitesse, le Suédois Ingemar Stenmark reste pour Marco Odermatt le numéro 1 absolu. «Ingemar Stenmark a remporté 86 courses de Coupe du monde en géant et en slalom – c’est tout simplement sensationnel», souligne le champion olympique.

Derrière lui, Marco Odermatt place deux géants du ski autrichien, tous deux originaires du Land de Salzbourg: Hermann Maier (54 victoires en Coupe du monde) et Marcel Hirscher (huit fois vainqueur du classement général).

Les rangs six à dix de cette liste des légendes sont occupés par Alberto Tomba (triple champion olympique, 50 victoires en Coupe du monde), Aksel Lund Svindal (36 victoires), Benni Raich (double champion olympique, triple champion du monde), Marc Girardelli (cinq fois vainqueur du classement général) et Alexis Pinturault (34 victoires).