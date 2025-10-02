Le nouveau film «Downhill Skiers» dévoile les coulisses de la saison de ski alpin, avec un focus sur les victoires et les revers des athlètes. Projeté en avant-première à Zurich, il met aussi en lumière la domination actuelle des skieurs suisses.

Les parents de Marco Odermatt ont «peur du succès» de leur fils

1/7 L'affiche officielle du film «Downhill Skiers». Photo: Zvg

Benjamin Gwerder

Bien que la sortie officielle du tout nouveau film «Downhill Skiers» n’ait lieu que vers la fin octobre, ce documentaire sportif sur le ski a déjà été projeté en avant-première mercredi, dans le cadre du Festival du film de Zurich.

Au Cinema Corso, les spectateurs ont embarqué pour 126 minutes dans un voyage à travers les descentes les plus difficiles du monde. Dans la salle, on retrouvait les skieurs eux-mêmes: Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Justin Murisier, Alexis Monney et bien d’autres stars du ski suisse.

Les chutes au centre du récit

Les réalisateurs se sont rendus à Beaver Creek, Bormio, Wengen, Kitzbühel et aux Championnats du monde de Saalbach pour filmer les coulisses, dans une sorte de résumé de la dernière saison. Les stars de la discipline reine du ski, la descente, occupent le premier plan: Marco Odermatt, Dominik Paris, Vincent Kriechmayr, Aleksander Aamodt Kilde et Cyprien Sarrazin ont accepté de se laisser filmer au plus près.

Si les victoires sont célébrées, ce sont surtout les revers et les blessures qui marquent. L’histoire de la chute dramatique de Cyprien Sarrazin rend la brutalité de ce sport palpable. Aleksander Aamodt Kilde, quant à lui, a été suivi durant sa rééducation, avec un retour prévu d’ici décembre.

Un régal pour les fans suisses

Le documentaire met aussi en lumière la domination actuelle des skieurs suisses, avec notamment le conte de fées vécu aux Championnats du monde de Saalbach. On y perçoit l’énorme charge de travail, le courage et la passion derrière chaque victoire des skieurs helvètes.

Mais le film montre aussi l’angoisse des proches, qui voient leurs enfants et amis dévaler les pentes à plus de 120 km/h. L’émotion atteint son apogée lorsque les parents de Marco Odermatt témoignent. Ils évoquent leur «peur du succès» et livrent un aperçu sincère de ce que signifie vivre aux côtés d’un champion.

Un ex-skieur passé derrière la caméra

Le film se concentre exclusivement sur le circuit masculin, alors même que l’équipe de tournage s’est déplacée sur certaines étapes de la Coupe du monde féminine. Le réalisateur Gerald Salmina explique à Blick: «Nous avons rassemblé tellement de matériel que nous avons décidé de réaliser un film séparé sur le circuit féminin». Sa sortie est prévue en janvier, précise l’Autrichien.

Les créateurs de «Downhill Skiers» sont les mêmes que ceux de «Streif, une descente d'enfer» (2014). Mais cette fois, Gilles Roulin s’est joint à l’équipe. L’ancien skieur zurichois, engagé comme cascadeur, illustre à quel point les pistes sont dangereuses. Tout au long de la saison, il a suivi l’équipe de tournage, dévalant les tracés avec jusqu’à six caméras fixées sur son corps.