La saison de ski approche à grands pas. À Sölden, les préparatifs sur la piste battent déjà leur plein, et cette année, une nouveauté attend les athlètes.

1/5 Marco Odermatt attend avec impatience le début de la saison à Sölden. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Les stars du ski sont dans les dernières lignes droites de leur préparation pour la saison. La première épreuve approche à grands pas pour les géants du slalom, comme Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami. Dans un peu plus de trois semaines, la saison de Coupe du monde débutera à Sölden, en Autriche.

Sur le glacier de Rettenbach, les conditions sont déjà hivernales. La neige tombée ces derniers jours commence à former la piste. «Tout semble conforme au plan», déclare le directeur de course Markus Waldner à l’ORF.

Une pente toujours plus raide

L’un des principaux défis pour les skieurs à Sölden, le 25 octobre pour les femmes et le 26 pour les hommes, sera la pente très raide du glacier. Selon Markus Waldner, elle devient chaque année plus prononcée, car le glacier progresse vers l’avant. «Il y a 20 ans, elle n’était pas aussi raide. Il y avait une route en dessous, qui a aujourd’hui disparu», se souvient-il. Cette année, des ajustements ont été apportés au parcours pour rendre la course encore plus spectaculaire.

«Comme il y a beaucoup de neige cette année, nous allons ajouter deux vagues vers l’arrivée, là où la piste était très plate et où les skieurs se contentaient de s’accroupir, ce qui était plutôt ennuyeux», explique Markus Waldner. L’objectif est simple: «Pour que nous ayons un peu d’action à cet endroit.»

Abaissement de l’aire d’arrivée

Mais ce n’est pas la seule nouveauté à Sölden. L’aire d’arrivée a également été modifiée. «Nous l’avons abaissée», indique le directeur de course à l’ORF. Cela permettra aux spectateurs d’avoir un meilleur contact visuel avec les athlètes malgré les barrières de sécurité.

Reste à savoir si cette année, les spectateurs auront une meilleure vue sur les vainqueurs suisses. Nos stars ont encore des comptes à régler après l’an passé. Chez les hommes, des douleurs dorsales ont empêché Loïc Meillard de prendre le départ, et Marco Odermatt a été éliminé après seulement 40 secondes lors de la première manche.

Lara Gut-Behrami n’a pas non plus pu concourir pour la victoire, ayant déclaré forfait à la dernière minute. Ainsi, Gino Caviezel, neuvième, et Camille Rast, douzième, ont été nos meilleurs classés.