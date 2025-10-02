Nicole Good, skieuse suisse de 27 ans, fait son retour progressif après une grave chute en 2024. Victime d'une commotion cérébrale et de fractures, elle a dû interrompre sa saison dernière en raison de douleurs au pied.

1/7 Pas à pas, la spécialiste du slalom Nicole Good se bat pour revenir. Photo: BENJAMIN SOLAND

Mathias Germann

Près de 550 jours se sont écoulés depuis les derniers résultats valables en compétition de Nicole Good (27 ans) à ski. La raison? Une terrible chute en super-G lors des championnats suisses au printemps 2024.

La spécialiste du slalom saint-galloise a été victime d’une commotion cérébrale et de plusieurs fractures. Elle ne s’en souvient pas – heureusement. «Cela a rendu l’assimilation plus facile. J’ai pu me concentrer sur ma guérison, et je n’ai pas eu le moindre problème mental», confiait-elle il y a un an.

Une saison tronquée par de nouveaux problèmes

Alors que Nicole Good se sentait prête à reprendre la compétition, un nouveau revers est survenu: des douleurs au pied, séquelles de sa lourde chute aux championnats de Suisse. Après trois courses de Coupe du monde l’hiver dernier, elle a décidé de mettre fin à sa saison. «Il fallait du courage pour prendre cette décision. Notre métier est très axé sur la performance, donc personne n’aime renoncer aux courses», explique-t-elle. Rappelons que Nicole Good avait terminé neuvième en slalom à Lienz (Autriche) juste avant le Nouvel An 2024.

Aujourd’hui, la patience et la résilience de Nicole Good semblent porter leurs fruits. «Je progresse pas à pas, aussi bien sur la neige qu’aux entraînements de condition physique», explique-t-elle. Après un renforcement ciblé de la cheville et des muscles associés, elle ne souffre plus d’aucun handicap.

«Je suis dans les temps»

«Je suis dans les temps», assure la skieuse de Suisse orientale, longtemps considérée comme une athlète au swing très rapide. Lorsque tout va bien, elle semble presque rebondir sur la neige, surtout sur les terrains plats entre les portes.

On ne sait pas encore quand Nicole Good reviendra en Coupe du monde. Elle fait toujours partie du cadre A de Swiss-Ski, mais évolue désormais dans l’équipe de Coupe d’Europe dirigée par Fabio Becchimanzi, et non plus au sein de l’équipe de Coupe du monde avec Wendy Holdener. Nicole Good est la skieuse la plus âgée du groupe, mais cela ne la dérange pas: «Nous avons une bonne ambiance et je suis tout à fait dans les temps».

Il est encore difficile d’évaluer précisément la date de son retour. Un premier entraînement de ski est prévu en octobre à Diavolezza, ce qui donnera les premières indications sur son niveau et ses performances à venir.