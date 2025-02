Camille Rast a dû surmonter de nombreux obstacles dans sa carrière

1/6 Vous reconnaissez cette petite fille? C'est Camille Rast. Aujourd'hui, à 25 ans, elle est championne du monde de slalom. Photo: DR

Mathias Germann et Sven Thomann

Est-ce un conte de fées? Oui, c'est vrai – même si c'est kitsch. 34 ans après Vreni Schneider, une Suissesse, Camille Rast, devient enfin à nouveau championne du monde de slalom – à nouveau à Saalbach. «À l'époque, je n'étais pas encore née, explique la Valaisanne de 25 ans. Conc c'est loin pour moi. Mais bien sûr, c'est beau d'avoir pu inscrire mon nom dans les livres d'histoire.»

En fait, Vreni Schneider a gagné en 1991 sur la piste Kohlmais à Saalbach, tandis que Camille Rast triomphe sur la piste Ulli Maier à Hintergrlemm. Une petite imperfection dont on peut s'accommoder du point de vue helvétique. D'autant plus que la joie est parfaite grâce à la médaille d'argent de Wendy Holdener. Un doublé suisse en slalom? En 94 ans d'histoire des championnats du monde, cela ne s'était encore jamais produit, ni chez les hommes, ni chez les femmes.

Lorsque Camille Rast franchit la ligne d'arrivée à 14h14 en ce jour ensoleillé dans le Salzburgerland, elle ne pense pas aux statistiques. Bien sûr que non. Elle se réjouit, exulte, rit. «Mais je n'ai pas encore compris ce qui s'est passé», dit-elle peu de temps après. Elle n'est pas la seule.

La cote sur une victoire de Rast? 1 contre 12

Cet hiver, en slalom, Camille Rast a d'abord fêté son premier podium en Coupe du monde (3e place à Gurgl), puis sa première victoire (Killington), avant d'enchaîner avec la suivante à la mi-janvier à Flachau. Elle est en tête du classement par discipline. Mais personne ne la considère comme la grande favorite avant l'épreuve des championnats du monde. Chez les parieurs, Camille Rast a une cote de 1 contre 12. La Croate Zrinka Ljutic (1 contre 2,55) ainsi que la star américaine Mikaela Shiffrin et sa coéquipière Wendy Holdener (1 contre 5 chacune) la devancent nettement.

Apparemment, on ne fait pas encore confiance à la Valaisanne du côté des bookmakers, car elle n'a percé définitivement que cette saison. Elle fait mentir tout le monde. Avant même la première manche, on la voit rire au départ – un bon signe. «J'étais calme, mais aussi détendue. Mon objectif était de profiter de cette journée», explique-t-elle.

Elle s'élance avec le dossard 4 comme jamais. Trouver le rythme avec précaution? Pas de chance. Se mettre d'abord dans la course? Ce n'est pas nécessaire. Sentir la neige? Pas non plus. Sur les onze premières secondes de course, Camille Rast prend déjà du temps à des athlètes de haut niveau comme Wendy Holdener (+0,11), Mikaela Shiffrin (+0,30) et Katharina Liensberger (+0,47). Tout le monde le sait maintenant : Camille Rast est chaude, chaude pour la victoire.

Les minions sur son casque l'ont aidée

«Le temps était super, la piste aussi et l'atmosphère géniale», dira Camille Rast plus tard. Il n'y avait aucune raison d'être nerveuse. Même avant la deuxième manche, qu'elle aborde en tête, la skieuse de Vétroz ne s'emballe pas. «Cet hiver, j'ai déjà accompli beaucoup plus que ce dont j'aurais pu rêver. Mon objectif était simplement de m'amuser.» Comme les Minions, les célèbres personnages jaunes de dessins animés, sur son nouveau casque? «Oui, sourit-elle. Peut-être que les Minions m'ont aidé à le faire.»

Ce n'est bien sûr pas aussi simple que cela. Camille Rast a également des nouveaux skis Head aux pieds, qui convient parfaitement à son style agressif. «Nous l'avons testé la semaine dernière et Camille a skié avec plus de fluidité qu'avant. En fait, il n'était prévu que pour la Coupe du monde, mais elle l'a tout de suite utilisé pour les Championnats du monde», explique son entraîneur Denis Wicki. Finalement, Camille Rast remporte la victoire avec une assurance remarquable.

«J'ai mis les skis sur le tapis»

Le calme intérieur de Camille Rast, associé au plaisir de skier, n'est pas le fruit du hasard. «Quand j'étais petite, j'aimais les courses avec des piquets normaux, des piquets de slalom géant, des sauts et des virages de skicross. Je trouvais ces courses vraiment cool. À un moment donné, j'ai vu des skieurs de Coupe du monde à la télévision et j'ai pensé que ce serait bien si mon nom apparaissait aussi.» C'est le cas depuis longtemps – elle organise elle-même en avril à Zinal une course de ce type pour jeunes et moins jeunes, le «Camille Rast Trophy».

Ce qui est moins connu, c'est une photo montrant Camille Rast, fan de ski, dans son salon, une sucette à la bouche et des skis aux pieds. Elle raconte: «Je suis allée skier avec mes parents. Lorsque nous devions rendre les skis empruntés au magasin de sport, j'étais très triste. J'ai donc pu ramener les skis à la maison – et je me suis endormie sur le siège arrière avec les skis dans les mains. À la maison, j'étais à nouveau réveillée et j'ai fait une autre session de ski sur le tapis.»

«Je suis contente de ne pas avoir abandonné»

Camille Rast n'a toutefois pas connu une ascension linéaire dans le cirque blanc. En 2017, elle est devenue championne du monde junior de slalom, mais elle a souvent dû passer à travers. Elle a souffert de la mononucléose infectieuse, est tombée dans une profonde dépression et s'est déchiré le ligament croisé peu après. «Je suis heureuse de ne pas avoir abandonné, mais d'avoir toujours continué à me battre», dit-elle aujourd'hui.

Les hauts et les bas ont marqué Camille Rast qui, à 25 ans, semble extrêmement mûre. Et comment va-t-elle fêter son titre de championne du monde? «Savourer est un meilleur mot. Mais après la saison, je vais certainement tout rattraper», annonce-t-elle.