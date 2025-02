34 ans plus tard, Camille Rast délivre la Suisse

1/10 L'attente d'un successeur est terminée pour Vreni Schneider. Photo: BENJAMIN SOLAND

Ramona Bieri

C'était il y a 12'433 jours. Le 1er février 1991, à Saalbach, une Suissesse éclipse tout le monde. Vreni Schneider est couronnée championne du monde de slalom. Pour la Glaronaise, c'est la troisième et dernière médaille d'or de sa carrière aux Championnats du monde, la seule en slalom. Elle a dû attendre longtemps avant de trouver une remplaçante. Mais l'attente est désormais terminée.

34 ans plus tard, les Mondiaux se déroulent à nouveau à Saalbach. Et une fois de plus, la neige s'avère être un bon terrain de jeu pour les artistes suisses. Avec deux manches sensationnelles, Camille Rast a été couronnée nouvelle reine du slalom. Interrogée sur cette dernière médaille d'or en slalom, la Valaisanne a déclaré à la FIS: «C'est vraiment fou. Je n'étais même pas née à l'époque.» Ce qui rend son triomphe encore plus beau, c'est que derrière elle, Wendy Holdener termine deuxième. Et offre ainsi à la Suisse un doublé.

Sixième championne du monde suisse de slalom

Un succès historique en ski. Camille Rast n'est que la sixième Suissesse à remporter l'or en slalom aux championnats du monde. Lors des deuxièmes Mondiaux de l'histoire en 1932, Rösli Streiff (1901-1997) avait triomphé, et trois ans plus tard, Anny Rüegg (1912-2011) avait été couronnée championne du monde. Il a fallu attendre 21 ans pour obtenir une nouvelle médaille d'or. Renée Colliand (1933-2022) est arrivée en tête aux Championnats du monde de 1956.

Par la suite, la Suisse a dû patienter quelques années avant de pouvoir se réjouir de l'or en slalom chez les femmes. En 1982, c'est Erika Hess qui l'a emporté, avant de récidiver cinq ans plus tard. Aujourd'hui encore, Erika Hess est la seule Suissesse à pouvoir se targuer d'être double championne du monde de slalom. Après la médaille d'or de Vreni Schneider, seules deux Suissesses sont encore montées sur le podium des championnats du monde de slalom. Jusqu'à présent, ce n'était pas en or.

En 1997, Karin Roten a remporté le bronze et en 2017, Wendy Holdener a décroché l'argent. La Schwytzoise monte à nouveau sur le podium des Mondiaux, aux côtés de Camille Rast cette fois. Elle aussi écrit ainsi l'histoire du ski suisse. C'est en effet la neuvième fois (trois fois en or, six fois en argent) que Wendy Holdener remporte un métal précieux aux Championnats du monde. Elle rejoint ainsi Pirmin Zurbriggen (quatre médailles d'or, quatre d'argent et une de bronze) et Lara Gut-Behrami (deux médailles d'or, quatre d'argent et trois de bronze), les plus grands médaillés suisses des championnats du monde.