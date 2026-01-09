Marco Odermatt rejette le projet insensé du président du FC Sion Christian Constantin de l'emmener en hélicoptère à Tourbillon. Pendant ce temps, Lenz Hächler veut profiter du mauvais temps qui s'annonce à Adelboden.

Benjamin Gwerder

Faire venir des stars du ski à Sion en hélicoptère en pleine préparation de la classique de Wengen: voilà le genre d’idée que seul Christian Constantin, patron du FC Sion, semble capable d’imaginer.

En tête de la liste des souhaits de Christian Constantin figurait Marco Odermatt. Jeudi soir, le skieur d’exception a confié à Blick avoir eu vent de ce plan pour le moins audacieux.

«Nous avons autre chose à faire»

Aussi tragiques que soient les circonstances à l’origine de cette demande, le Nidwaldien a immédiatement fermé la porte à une telle excursion. «Nous serons à Wengen et nous aurons autre chose à faire. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes», explique le skieur de 28 ans, qui a par ailleurs exprimé jeudi sa profonde compassion envers les familles touchées.

Loïc Meillard a lui aussi entendu parler de cette idée insolite, mais le Valaisan décline également l’invitation de Constantin: «Je n’en sais pas beaucoup plus, mais je ne serai pas là en raison de la préparation des courses de Wengen.»

«On ne peut pas infliger un nouvel échange de courses aux fans»

À Adelboden, en revanche, les coureurs ne pourront pas uniquement se concentrer sur eux-mêmes. Comme souvent au Chuenisbärgli, les plans de Dame Météo jouent un rôle central. Jeudi après-midi, il a plu à Adelboden, à plus de 1300 mètres d’altitude. En début de semaine pourtant, l’entraîneur en chef de Swiss-Ski, Tom Stauffer, se montrait confiant: «Un changement de programme n’aurait absolument aucun sens pour l’instant.»

Un avis que partage toujours Marco Odermatt ce jeudi, à deux jours de la course phare. «J’y ai aussi réfléchi, mais je ne pense pas que l’on puisse à nouveau imposer un échange de courses aux fans», estime le quadruple vainqueur consécutif à Adelboden. «L’an dernier, c’était certainement la bonne décision, mais cette année, le dimanche ne s’annonce pas beaucoup mieux que le samedi.»

Loïc Meillard, éliminé lors du slalom du samedi l’an dernier sous de fortes chutes de neige et un ciel plombé, avant de terminer deuxième le dimanche suivant sous un grand ciel bleu aux côtés de Marco Odermatt, abonde: «La météo va clairement compliquer les choses.» Et d’ajouter, pragmatique: «De toute façon, je ne peux pas la contrôler, donc je ne dépense pas d’énergie là-dessus.»

Lenz Hächler voit une opportunité

Le Zougois Lenz Hächler voit même dans ces prévisions maussades une opportunité pour le géant de samedi. Sans se réjouir particulièrement des conditions annoncées, il confie à Blick: «Je sais bien skier par mauvais temps. J’essaierai donc clairement d’en profiter samedi.»

Reste à savoir s’il parviendra à concrétiser. Une chose est sûre: chez les juniors déjà, Lenz Hächler montait régulièrement sur la plus haute marche du podium lorsque la neige tombait dru et que le brouillard s’invitait sur la piste.