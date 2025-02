«Si Wendy Holdener fait l'or en slalom? Je lui saute au cou»

1/10 La Salzbourgeoise Michaela Kirchgasser est la speakerine des Championnats du monde. Lors du slalom des femmes, elle travaillera et croisera les doigts pour Wendy Holdener. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann et Sven Thomann

Michaela Kirchgasser a remporté sept médailles aux championnats du monde, a triomphé en 2020 dans l'émission «Danse avec les stars» et tient les pouces à Wendy Holdener pour le slalom des Mondiaux à Saalbach. «Attendez, intervient la Salzbourgeoise en souriant. Je souhaiterais effectivement de tout cœur que Wendy remporte la médaille d'or, mais il va de soi que je me réjouirais tout autant d'un titre de championne du monde remporté par une Autrichienne.»

Michaela Kirchgasser était l'une des meilleures slalomeuses du circuit de ski. Elle a pris sa retraite il y a un peu plus de six ans, est entre-temps devenue la mère de Fabio, âgé de deux ans, animatrice, donne des conférences et est la speakerine aux championnats du monde – elle harangue la foule, mais lui fournit aussi des informations. «Chaque athlète qui atteint la ligne d'arrivée mérite le plus grand respect», dit-elle.

De bonnes amies

C'est aussi un fait: dès que Wendy Holdener est lancée, le cœur de Michaela Kirchgasser bat particulièrement fort. Elles sont de bonnes amies depuis toujours et la Schwytzoise lui a souvent rendu visite chez elle, à Filzmoos, en Autriche. Lors des championnats du monde 2017 à Saint-Moritz, elles ont rempli le podium du combiné avec Michelle Gisin – Holdener a remporté l'or, Gisin l'argent et Kirchgasser le bronze. «La fête qui a suivi compte parmi les trois meilleures de ma carrière. Mais je n'en dis pas plus», sourit Michaela Kirchgasser avec un clin d'œil.

Wendy Holdener a déjà remporté deux médailles d'argent à Saalbach, une lors de l'épreuve par équipes et une autre avec Lara Gut-Behrami lors du combiné par équipes. Elle en a donc déjà huit au total. Si elle remporte également une médaille en slalom, elle rejoindra Lara Gut-Behrami et Pirmin Zurbriggen au classement suisse des championnats du monde, qui comptent chacun neuf médailles.

En cas d'or…

«Wendy a toujours été performante dans sa carrière et a fait preuve d'une incroyable constance, souligne l'Autrichienne. Je trouve dommage qu'elle ait un peu reçu le titre d'éternelle deuxième en Coupe du monde – elle aurait mérité beaucoup plus.» Wendy Holdener a simplement eu la malchance de devoir affronter longtemps des athlètes d'exception comme Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova. «Je me suis donc d'autant plus réjouie lorsque Wendy a pu fêter ses deux premières victoires en slalom en 2022.»

Et que ferait Michaela Kirchgasser si son amie remportait effectivement l'or samedi? Sans réfléchir, elle répond: «J'espère alors être l'une des premières à lui sauter au cou!»