Malgré des performances décevantes cette saison, Ramon Zenhäusern pourra compter sur le soutien de ses fans ce week-end à Adelboden. Après le changement de planning de la course, les organisateurs ont fait en sorte qu'ils puissent assister au départ de leur idole.

Ramon Zenhäusern déçoit cette saison. Mais il pourra compter sur le soutien de ses fans à Adelboden. Photo: freshfocus

Nicola Abt

Le skieur Ramon Zenhäusern pourra compter sur le soutien de son fan-club à Adelboden (BE). Malgré l'inversion des jours et des disciplines imposée par les organisateurs et l'impossibilité d'échanger les billets, les supporters du Valaisan seront bien là. «Les organisateurs ont été très généreux», explique Damian Werlen, président du fan-club de Zenhäusern.

Depuis l'annonce de ce changement de programme, ils sont en contact avec les responsables de la billetterie. Puisqu'ils voulaient absolument soutenir leur favori sur place, ils n'avaient acheté des entrées que pour le dimanche. La déception passée, ils ont reçu des nouvelles réjouissantes du comité d'organisation.

Zenhäusern va-t-il sortir de la crise?

Celui-ci va leur mettre à la disposition un peu plus de 40 billets dans la Fan zone. «Nous les avons bien sûr tous achetés immédiatement. C'est fantastique», jubile Damian Werlen. Il n'y a plus de place dans les tribunes, mais qu'importe. «L'essentiel est que nous puissions soutenir Ramon dans cette phase difficile.»

Il faut dire que, cette saison, Ramon Zenhäusern n'a jamais fait mieux que la 20e place. Dernièrement, le sextuple vainqueur en Coupe du monde a manqué trois fois la qualification pour la deuxième manche. Son ancien entraîneur Didier Plaschy a prononcé des mots dur dans Blick: «Je n'ai pas encore vu de lui un virage décent cet hiver.»

Le Valaisan va-t-il profiter des courses d'Adelboden pour sortir la tête de l'eau? Le profil de la piste semble taillé pour lui. S'il n'y parvient pas, deux autres occasions de se racheter se présenteront à Wengen et à Kitzbühel. Là aussi, son fan-club le soutiendra bruyamment sur place. Quoi qu'il en soit, les fans apprécient le geste des organisateurs et s'apprêtent à passer un bon week-end: «Ils méritent des éloges énormes!», conclut Damian Werlen.