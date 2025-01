Changement de programme à Adelboden

Marco Odermatt ne sera en action que dimanche à Adelboden. Photo: AFP

ATS et Blick Sport

Changement de programme pour le week-end de Coupe du monde d'Adelboden. La FIS a annoncé mercredi que le slalom aurait finalement lieu samedi et le géant dimanche en raison des prévisions météorologiques. Les horaires sont inchangés pour les deux courses, avec la première manche à 10h30 et la deuxième à 13h30.

Mais qu'est-ce que cela signifie pour les fans? «Les billets déjà achetés restent valables pour le jour de la course en question, il n'est pas possible de les échanger», indiquent les organisateurs. Il n'y aura pas de caisses pour les deux jours de course. «Pour le dimanche, il y aura encore un nombre limité de billets pour la fan-zone, disponibles exclusivement en ligne.»

Ils appellent les fans à «soutenir la flexibilité et le fair-play», indépendamment de l'heure de la course. «Que ce soit le samedi pour les slalomeurs ou le dimanche pour les géantistes, votre enthousiasme et vos applaudissements feront d'Adelboden ce qu'il est: un moment fort unique dans le calendrier de la Coupe du monde.»