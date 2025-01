Les fans de Marco Odermatt se déchaînent contre Adelboden

C'est grâce à Marco Odermatt que de nombreux fans de ski se rendront à Adelboden ce week-end. Photo: Getty Images

Nicola Abt

La frustration des fans de Marco Odermatt est immense. Bien qu'ils aient acheté un billet pour le géant, ils vont manquer la performance de leur héros du ski à Adelboden. «Qu'il ne soit pas possible d'échanger les billets est un gâchis», écrit un lecteur dans les commentaires sous l'article de Blick. En raison des prévisions météorologiques, les organisateurs ont modifié le programme du week-end.

Le slalom aura lieu le samedi et le géant le dimanche. C'est pour cela que de nombreux fans de Marco Odermatt verront plutôt Daniel Yule ou Marc Rochat à la place de leur favori. Certains ne veulent pas s'en contenter et se réfèrent à ce qui est écrit en petits caractères dans les conditions générales. Au point 12 «Risque lié à la manifestation», il est écrit: «Les billets sont valables pour la discipline de course concernée.»

C'est pourquoi un fan écrit: «À mon avis, les billets achetés le samedi devraient être valables le dimanche, tout le reste est une arnaque.» Blick confronte Christian Haueter, membre de la direction des courses de ski, à ce sujet. «Nous avons clarifié la situation avec notre service juridique», répond-il. Au final, il n'aurait pas été possible de faire autrement que de décider de ne pas échanger les billets.

Comment les fans d'Odermatt peuvent-ils encore obtenir un billet?

Samedi, 25'000 personnes devraient se rendre à Adelboden. Un jour plus tard, ils s'attendent à être nettement moins nombreux. «Pour des raisons d'organisation, il n'est pas possible d'effectuer un changement à court terme et d'accueillir en même temps 25'000 fans de ski le dimanche. Les capacités de transport sont limitées et les hébergements pour ce grand nombre de spectateurs représentent un grand défi.»

Tous ne comprennent pas la colère de certains supporters de Marco Odermatt. «Un vrai fan de ski y va pour l'expérience et non pour Marco Odermatt», écrit un supporter. Un autre pense: «De toute façon, la plupart des gens ne vont que pour faire la fête, cela n'a pas tellement d'importance que ce soit le slalom ou le géant qui soit au programme.» La majorité espère que les deux courses seront équitables. Grâce au changement de programme, les chances d'y parvenir sont nettement meilleures.

Les fans de «Odi» ont encore une possibilité de voir leur favori en direct. «Pour le dimanche, il y a encore un nombre limité de billets pour la fan-zone, disponibles exclusivement en ligne», indique l'organisateur.