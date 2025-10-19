«Je ne prépare pas différemment ma saison olympique»

Luca Aerni attaque une nouvelle saison de Coupe du monde, en alternant toujours géant et slalom. Le Valaisan se réjouit évidemment des Jeux olympiques, qui vont se disputer non loin de son canton natal.

Luca Aerni était le premier à se présenter pour les conférences de presse de Swiss-Ski. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Luca Aerni est le premier à s'élancer. Pas (encore) dans le portillon de départ, puisque la saison de ski ne débute que le 26 octobre prochain, à Sölden (Autriche), pour les hommes, avec un géant. Le Valaisan est par contre le premier à se présenter devant les médias ce mercredi de début octobre, jour des conférences de presse de Swiss-Ski.

Maîtrisant toujours autant bien le Suisse allemand que le français («C'est beau d'avoir plusieurs langues dans notre pays»), le skieur de 32 ans attaque une nouvelle saison en Coupe du monde. En se focalisant sur ses deux disciplines phares, le slalom et le géant. «J'ai envie de prendre le positif de l'un et de l'autre», souligne Luca Aerni. Concrètement, cela s'est déjà senti sur le mental du Valaisan la saison dernière: «Lorsque ça allait un peu moins bien en slalom, j'ai pu rester positif avec le géant et inversement.»

L'impatience de skier «presque à la maison»

L'année dernière, c'est surtout au niveau des portes et non des piquets que Luca Aerni a performé, décrochant une belle quatrième place lors du géant de Val d'Isère. Au niveau du slalom, il a toutefois eu plus de peine, avec au mieux une 17e place à Alta Badia.

Particularité de cette saison 2025/26, c'est évidemment qu'elle sera olympique. «Je ne la prépare pas différemment, explique le technicien. Par contre, c'est vrai que durant la préparation physique, on se pousse à faire une dernière répétition en pensant à la qualification.» Champion olympique par équipe aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Luca Aerni se réjouit de concourir à Bormio. «De skier presque à la maison pour des JO, c'est quelque chose que je n'ai pas encore pu faire jusqu'à présent», sourit-il.

Interrogé sur la différence entre les Jeux et une course de Coupe du monde «standard», Luca Aerni avoue ne pas trop voir de changements le jour-J. «Ça reste une course d'un jour et au départ, il n'y a pas de grandes différences, explique-t-il. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de se déplacer (sourire).»