Ces quatre stars du ski s'apprêtent à faire leur retour

Le Français Cyprien Sarrazin ne participera à aucune course durant l'hiver olympique à venir en raison des séquelles de sa terrible chute à Bormio. Mais qu'en est-il d'Aleksander Aamodt Kilde et des Suisses blessés la saison dernière? Blick fait le point.

1/11 L'hiver dernier, Arnaud Boisset est devenu un habitué de l'hôpital. Photo: Instagram/arnouille8

Marcel W. Perren

Arnaud Boisset surprend positivement

C’est l’une des scènes glaçantes de l’hiver dernier: en décembre à Beaver Creek, Arnaud Boisset percute le «Birds of Prey» verglacé, la tête la première, après un saut raté au-dessus du «Harrior» à 120 km/h. Il se blesse à l’épaule et à la nuque. Le Valaisan souffre d’une grave commotion cérébrale ainsi que de contusions au visage et à l’épaule. Étonnamment, le skieur de 27 ans, qui était monté pour la première fois sur un podium de Coupe du monde en 2024 en terminant troisième du super-G de Saalbach, fait son retour à peine six semaines plus tard au Lauberhorn (28e place au super-G) et s’assure un point de Coupe du monde sept jours plus tard en terminant trentième du super-G de Kitzbühel. Mais après d’autres chutes lors de la descente du Hahnenkamm et de l’entraînement à Crans-Montana, Arnaud Boisset interrompt prématurément sa saison en février. Il est évident à ce moment-là que la commotion cérébrale subie aux Etats-Unis a eu de graves répercussions sur les capacités de réaction du fonceur de Martigny.

Et comme il ressent de fortes douleurs au pied droit, il doit subir une nouvelle opération en juin. Les attentes de ses entraîneurs étaient donc faibles lorsque Boisset s’est envolé pour le camp de neige au Chili lors de la deuxième semaine de septembre. «Nous avons construit un grand saut sur la piste de Valle Neavado. Et j’avoue que je n’étais pas sûr qu’Arnaud soit à la hauteur de ce défi. Mais au final, il nous a agréablement surpris. Il s’est très bien développé durant ce camp sud-américain», résume Reto Nydegger, l’entraîneur en chef de la vitesse. C’est pourquoi rien ne s’oppose actuellement à ce que le Valaisan soit au départ de l’ouverture de la saison de vitesse à Copper Mountain lors de la dernière semaine de novembre.

Un reportage déroutant sur Gino Caviezel

Gino Caviezel a réagi avec perplexité lorsqu’il a vu un reportage sur lui-même le soir du 7 septembre dans «Sportpanorma», une émission de la SRF. Dans l’introduction, il est affirmé que les blessures du skieur sont plus ou moins guéries neuf mois après sa mauvaise chute lors du super-G de Bormio (lésion totale du genou droit couplée à une luxation de l’épaule). Cette information ne correspond pas à la vérité, comme on a pu le constater à peine deux semaines plus tard, lorsque le Grison s’est exprimé à nouveau depuis son lit d’hôpital après avoir subi une arthroscopie au genou. «Cette intervention était nécessaire en raison des nombreuses cicatrices et adhérences qui limitaient ma mobilité. Maintenant, je vais devoir faire une pause de quatre à six semaines avant de pouvoir retourner sur les pistes d’entraînement», expliquait le principal intéressé.

Il est donc clair que le lancement de la Coupe du monde le 25 octobre à Sölden se fera sans le skieur de 33 ans. Ce qui n’est pas certain en revanche, c’est la date de retour de son frère cadet Mauro Caviezel. «Je vais tout faire pour pouvoir me rendre au camp d’entraînement de Copper Mountain en novembre avec mes coéquipiers. Il n’est toutefois pas certain que je puisse également y disputer le premier super-g de cet hiver», déclare-t-il.

Par ailleurs, la question se pose de savoir si Gino a mentalement assimilé la cruelle chute sur le «Stelvio». «Je suis très confiant à ce sujet», lance l’athlète, qui s’est classé trois fois dans le top 3 en Coupe du monde. «J’ai analysé ma chute sur vidéo dès le lendemain à l’hôpital. Et je crois que j’ai hérité à cet égard du gène de mon grand frère Mauro, qui a su revenir à la limite sans compromis après des chutes encore plus graves.»

Le problème d’Hintermann

Niels Hintermann, le skieur zurichois le plus rapide depuis le légendaire Peter Müller (champion du monde 1987), revient sur la pire période de sa vie. Il y a douze mois, le vainqueur de deux descentes de Coupe du monde reçoit le diagnostic d’un cancer des ganglions lymphatiques et doit ensuite subir plusieurs séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Le trentenaire vit la phase la plus brutale durant la deuxième quinzaine de novembre. «Je me suis réveillé plusieurs fois le matin et j’étais tout simplement malade. Il y a eu un ou deux jours où j’étais tellement faible que je ne savais pas comment faire pour passer de mon lit au canapé une fois rentré chez moi.» L’issue de l’histoire est heureusement réjouissante: depuis février, Hintermann est considéré comme guéri.

Le Suisse a passé les dernières semaines en camp d’entraînement avec ses coéquipiers dans l’hiver sud-américain. «D’un point de vue purement technique, Niels m’a beaucoup plu au Chili. Mais son grand problème est son manque de patience», explique l’entraîneur Reto Nydegger. Le Bernois explique: «Bien que peu de temps se soit écoulé depuis sa grave maladie, Niels s’est rendu au Chili avec l’ambition d’établir les meilleurs temps lors des entraînements internes de l’équipe. Comme il n’y est pas parvenu, son moral était au plus bas. Pourtant, Dieu sait qu’il n’y a pas de honte à ce que Niels ait perdu une demi-seconde sur le champion du monde Franjo von Allmen ou Alexis Monney.» Niels Hintermann l’avoue: «La patience n’est pas mon point fort.»

L’homme surnommé «Cinghiale» (sanglier) adresse toutefois un grand compliment à son entraîneur: «Sur la fin de notre camp sud-américain, nous nous sommes rendus de Valle Nevado à La Parva. Comme l’Italien Matteo Franzoso y avait été tué dans un accident quelques jours auparavant, je n’aurais jamais pu m’entraîner sur cette piste, ne serait-ce que par respect pour sa famille. Mais je n’aurais pas non plus été mentalement en mesure de passer à grande vitesse devant le lieu de l’accident. Reto a réussi en très peu de temps à ce que nous puissions nous entraîner sur une autre piste.»

Aleksander Aamodt Kilde montre toute sa classe

Depuis qu’il a été victime d’une luxation de l’épaule avec déchirure des ligaments et d’une profonde coupure au mollet lors de la descente du Lauberhorn le 13 janvier 2024, Aleksander Aamodt Kilde n’a plus disputé la moindre course. Mais aujourd’hui, le directeur de course d’Atomic, Christian Höflehner, annonce de très bonnes nouvelles concernant le vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2019-2020: «Kilde s’est entraîné ces dernières semaines au Chili avec l’équipe norvégienne. Et il me donne actuellement l’impression d’être plus heureux qu’il ne l’a été depuis longtemps. Ce n’est pas seulement parce qu’il peut enfin s’entraîner sur la neige. Aleksander est aussi heureux parce qu’il fait à nouveau partie de l’équipe.»

Et le chef de l’équipementier de Kilde précise que le Norvégien n’a pas perdu sa technique de ski: «Lors des premiers virages au Chili, sa classe était clairement visible!» Les initiés de l’équipe norvégienne de ski alpin estiment que l’athlète de 33 ans fera son retour en Coupe du monde au plus tard en décembre à Val Gardena.