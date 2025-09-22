Gino Caviezel se bat pour son retour à la compétition après une grave chute. Il a dû se soumettre à une nouvelle opération. Et ce, peu après avoir franchi une étape importante.

Le 29 décembre dernier, Gino Caviezel ouvre le Super-G de Bormio et provoque après 45 secondes l’une des plus grandes frayeurs de la saison. Accroché à une porte à près de 100 km/h, il fait une lourde chute sur le saut San Pietro. Le diagnostic est brutal: luxation de l’épaule et blessure complexe au genou. Sa saison est terminée.

Rapidement, le Grison se montre combatif et montre son intention de revenir plus fort. Désormais, Gino Caviezel se manifeste sur Instagram avec des photos qui le montrent à nouveau avec des béquilles. «Sur le chemin du retour, un bref 'arrêt' à l’hôpital», écrit-il. Apparemment, il a dû se soumettre à une intervention chirurgicale au genou, qui était probablement prévue. «Il s’agit maintenant de se rétablir avant de retourner sur les pistes dans quelques semaines», dit-il en se tournant vers l’avenir.

Le Grison est retourné sur les pistes pour la première fois début septembre. «231 jours après ma chute, je suis enfin de retour sur la neige», écrit-il alors sur Instagram en montrant comment il effectue ses premiers virages à Zermatt (VS). Il est accompagné dans ce moment particulier par son frère Mauro Caviezel.

Même s’il s’agit d’une étape importante sur le chemin du retour, le Suisse sait qu’il est «encore loin» de skier normalement. Néanmoins, c’est «une journée pleine d’émotions positives, rapporte-t-il.

«Ma passion, ma vie»

Bien qu’il ait lourdement chuté à Bormio, Gino Caviezel considère toujours le Stelvio comme sa piste préférée. Il s’est récemment rendu sur les lieux de son accident, en y montant à pied. «Ce sont des moments d’émotion, l’endroit est spécial pour moi», expliquait-il à l’émission de la SRF Sportpanorama.

Pour Caviezel, la plus grande motivation est de revenir sur la ligne de départ. «Quand je regarde la piste – c’est ma passion, c’est ma vie», dit-il. «Pour moi, ce n’est pas fini avec une telle chute, je ne veux pas m’arrêter comme ça.»

Reste à savoir s’il reviendra à Bormio dans le cadre des Jeux olympiques. Gino Caviezel sait qu’il a encore un long chemin à parcourir. Mais le fait d’être déjà allé sur les lieux de l’accident facilitera son retour en février. Même si, à ce moment-là, beaucoup d'émotions referont surface.