Vainqueur samedi en descente, Alexis Monney poursuit son week-end de rêve en Super G. Le Fribourgeois termine troisième d'une course marquée par un nouveau drame.

Alexis Monney signe un deuxième podium en deux jours à Bormio. Photo: AFP

Blick Sport

Le Super G de ce dimanche à Bormio a été marqué par une nouvelle grave chute. Et c'est cette fois-ci Gino Caviezel qui, parti dossard numéro 1, a lourdement chuté sur le saut du San Pietro. Conscient et visiblement touché à la jambe, le Grison est resté couché de longues minutes sur la piste avant d'être héliporté vers l'hôpital le plus proche.

Un événement qui rappelle forcément la terrible journée de vendredi avec notamment la grave blessure à la tête de Cyprien Sarrazin. Le Grison n'a pas été le seul à ne pas atteindre la ligne d'arrivée puisque James Crawford, River Radamus, Giovanni Franzoni et Otmar Striedinger ont été éliminés.

Tir groupé des Suisses

Côté sportif, la Suisse a réussi un tir groupé. Mais malheureusement celui-ci n'a pas touché le tout haut du classement, mais les places 3 à 6. Et c'est une nouvelle fois Alexis Monney qui peut se targuer d'être le meilleur des Suisses. Le Fribourgeois conclut son week-end de rêve à Bormio avec une troisième place à 24 centièmes seulement du vainqueur du jour: le Norvégien Fredrik Moeller. Vincent Kriechmayr prend lui la seconde (+0.20).

Après sa frayeur en descente, Marco Odermatt a terminé 5e. C'est donc, une fois n'est pas coutume, un week-end sans podium pour le Nidwaldien. 12e de la descente de samedi, Stefan Rogentin s'est lui classé quatrième à 42 centièmes.

Deuxième de la descente samedi, Franjo von Allmen a terminé 6e, à 64 centièmes. Le Valaisan Justin Murisier, très agressif, s'est fait quelques frayeurs qui lui ont fait perdre du temps (14e, +1.38). Tombé sur la Stelvio, Lars Roesti a également été éliminé ce dimanche.