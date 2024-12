Camille Rast explique s'inspirer du pilote de F1 Charles Leclerc

1/8 Camille Rast porte pour la première fois le maillot rouge de leader de la discipline. Photo: Getty Images

Mathias Germann

Camille Rast en feu en ce début de saison. Blick a rencontré la slalomeuse entre les Fêtes pour lui poser quelques questions ciblées.





Camille Rast, après trois courses, vous êtes en tête de la Coupe du monde de slalom. Savez-vous qui est la dernière Suissesse à avoir remporté le globe de cristal dans cette discipline?

Camille Rast: Là, je vais devoir utiliser mon joker (rires)!

Cela remonte à un moment.

Je n’étais probablement même pas encore née, n’est-ce pas?

C’était Vreni Schneider, il y a 30 ans. Rêvez-vous de décrocher le globe de slalom, peu importe quand?

Oui, c’est sûr. Remporter le classement d'une discipline signifie que l’on a été rapide tout au long de la saison. Cela témoigne de régularité et de constance. Ce serait un bel accomplissement un jour, mais je n’y pense pas pour l’instant. Je me concentre course après course. Si cela arrive cet hiver, tant mieux. Sinon, ce n’est pas grave, je reste décontractée.

Vous étiez également très décontractée après votre victoire à Killington: vous avez sauté dans la piscine en tenue de course, chaussures et casquette incluses.

En français, on dit «faire la bombe» quand on fait la fête. Je n’ai pas eu le temps de faire la fête...

Alors, vous avez fait une «bombe» au sens propre!

C'est exactement ça!

Y avait-il une inspiration particulière derrière cette action?

Oui, je suis une grande fan de sport automobile. Lorsque le pilote Ferrari Charles Leclerc a sauté dans la mer après sa victoire à Monaco au printemps dernier, on m’a dit: «Lorsque tu gagneras pour la première fois, tu devras le faire aussi!» Évidemment, je n’ai pas la mer à proximité, alors la piscine a fait l’affaire.

Est-ce un geste qui reflète votre personnalité?

Oui et non. Pendant la saison, je reste sérieuse et concentrée. Mais je trouve amusant de marquer l’occasion d’une manière différente.

Voici Camille Rast Camille Rast, 25 ans, a grandi à Vétroz, en Valais. Issue d'une famille sportive: son père était pilote de motocross et sa mère une athlète passionnée. Jusqu'à l'année dernière, Rast participait encore à des courses de VTT, uniquement pour le plaisir, mais avec un réel potentiel. En 2017, elle a décroché le titre de championne du monde junior de slalom. Cependant, sa progression a été freinée par une mononucléose infectieuse et plusieurs blessures. Cet hiver marque un tournant dans sa carrière puisqu'elle est montée pour la première fois sur un podium de Coupe du monde en terminant troisième à Gurgl, avant de s'imposer à Killington. Après trois courses, Rast occupe désormais la tête du classement général de la Coupe du monde de slalom.

Cet hiver, vous êtes montée pour la première fois sur le podium, puis vous avez gagné. Une forme de libération?

Un peu, oui. Maintenant, on ne me demande plus quand cela va enfin arriver. L’hiver dernier, j’étais souvent proche avec plusieurs quatrièmes places. Maintenant, c’est fait, et c’est un soulagement.

À Semmering, vous portez pour la première fois le dossard rouge en slalom. Une sensation particulière?

En tout cas, sa couleur va très bien avec ma tenue de course (sourit). Passer les fêtes en tête du classement était une belle expérience, mais je ne vais pas plus loin dans cette réflexion.

Votre 17e place en slalom géant à Semmering n’était probablement pas le résultat que vous espériez comme mise en bouche.

Avant la saison, mon objectif était de m’inscrire dans le top 15 en slalom et en slalom géant. Il faut donc relativiser. Cela dit, je n’ai pas trouvé la solution: dans certains virages, mes temps étaient tout verts, dans d’autres, bien rouges – il m'a manqué de la régularité.

La pause de trois semaines sans course de Coupe du monde a-t-elle joué un rôle?

Peut-être. Mais maintenant, je relance la machine, la glace est brisée.

Vous avez couru trois slaloms ici. En 2016 et 2020, vous avez manqué la deuxième manche, et en 2022, vous avez terminé 27e. Est-ce désormais l’heure de briller?

Je vais donner le meilleur de moi-même. Mais même si ça ne fonctionne pas, ma saison est déjà incroyable. Ce qui viendra ensuite sera un bonus. De toute façon, j’espère avoir encore de nombreux hivers devant moi – je suis impatiente de continuer à progresser.

Nous approchons du Nouvel An. Quel est votre souhait pour 2025?

Je souhaite simplement rester en bonne santé – c’est tout ce qui compte.