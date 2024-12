Marco Odermatt: «Je suis soulagé de ne pas m'être gravement blessé»

1/5 Marco Odermatt est pris dans de violentes turbulences sur le Stelvio. Photo: Getty Images

Marcel W. Perren

Environ 24 heures après la chute spectaculaire de Cyprien Sarrazin, Marco Odermatt a, lui aussi, suscité une vive émotion à Bormio. Le skieur nidwaldien, champion du monde en titre, a évité de justesse une lourde chute dans la traverse grâce à un réflexe remarquable, après avoir été déséquilibré par un obstacle.

L'incident a provoqué le déclenchement de son airbag, ce qui l’a empêché de poursuivre la descente dans une position optimale. Malgré cela, Odermatt, détenteur de 41 victoires en Coupe du monde, termine à seulement huit centièmes du podium. «Lors de journées comme celle-ci, les centièmes ne comptent pas. Je suis simplement soulagé de ne pas m'être gravement blessé dans cette action», a déclaré le champion suisse.

Polémique autour des chaussettes en carbone de Sarrazin

Du côté de Cyprien Sarrazin, les nouvelles sont également rassurantes. Le Français de 30 ans, victime d’une hémorragie cérébrale après sa chute à l’entraînement, a repris connaissance. Selon les médecins, l’opération s’est bien déroulée et son état est désormais stable.

1:04 Son airbag se déclenche: Une frayeur coûte le podium à Marco Odermatt à Bormio

Pendant ce temps, une controverse anime le monde du ski à Bormio: les causes de sa chute sont au cœur des discussions. L’entraîneur de descente autrichien, Sepp Brunner, avait déjà critiqué dans les colonnes de Blick l’utilisation par le Français d’une «chaussette en carbone». Cette innovation aurait permis au skieur d’adopter une ligne de course excessivement agressive et directe.

Cinq Suisses dans le top 10

Les experts Marc Berthod (SRF) et Marco Büchel (ZDF) partagent ces préoccupations. Selon Berthod, «le principal problème de cette chaussette est qu’elle limite considérablement la flexibilité du bas de la jambe». Lars Rösti ne recourt pas à ce type de protection spéciale. Pourtant, lors de la course de samedi, il a, lui aussi, décollé à l’endroit où Sarrazin avait chuté. Le Bernois s’en est toutefois sorti sans blessure grave.

Malgré ces inquiétudes, les spectateurs ont pu se réjouir d’une performance exceptionnelle de l’équipe suisse. Pas moins de cinq skieurs helvétiques se sont hissés dans le top 10, offrant une note positive à une journée marquée par l’intensité et les débats.