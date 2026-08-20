L’ancien champion de ski Hannes Reichelt, 46 ans, a été hospitalisé après une chute à vélo ce week-end. Résultat: une fracture du col du fémur. L’Autrichien se veut rassurant après une opération réussie.

Une ancienne star du ski gravement blessée dans un accident de vélo

Une ancienne star du ski gravement blessée dans un accident de vélo

Ramona Bieri

«Ce ne sont pas vraiment les vacances à la maison que j’avais imaginées.» Hannes Reichelt a donné de ses nouvelles sur Instagram depuis son lit d’hôpital. L’ancien champion de ski autrichien, désormais âgé de 46 ans, a été victime d’une lourde chute à vélo de course ce week-end. Bilan: une fracture du col du fémur.

«Malheureusement, j’ai chuté ce week-end en vélo de course et je me suis cassé le col du fémur», raconte Hannes Reichelt. L’opération s’est bien déroulée et l’ancien spécialiste de vitesse se veut rassurant: «Je vais bien compte tenu des circonstances.»

L’Autrichien tient également à remercier les secours pour leur intervention rapide. Il a été pris en charge à l’hôpital seulement vingt minutes après son accident. «Cela ne va pas de soi et toutes les personnes impliquées méritent notre plus grande reconnaissance.»

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Hannes Reichelt sait malheureusement mieux que quiconque ce que représente une longue convalescence. Au cours de sa carrière, il a connu son lot de blessures: contusion au genou, rupture du ligament croisé, grave hernie discale ou encore fracture de la clavicule. Il connaît donc la recette pour revenir progressivement sur pied.

«Patience, repos, faire consciencieusement les exercices de rééducation et retrouver petit à petit de la force et de la mobilité dans la jambe», résume-t-il.

305 courses en Coupe du monde

Hannes Reichelt promet de tenir ses abonnés informés de la suite de sa convalescence. Ou, avec une pointe d’humour: «Tout le parcours vers le 'retour' en tant que père de famille et sportif amateur.»

L’Autrichien a rangé ses skis de compétition au printemps 2021, après avoir disputé 305 courses de Coupe du monde. L’ancien roi de la vitesse a décroché 13 victoires sur le circuit, notamment au Lauberhorn en 2015 et sur la Streif de Kitzbühel en 2014. Il a également remporté le petit globe de cristal du super-G lors de la saison 2007/08 et a été sacré champion du monde de descente en 2015.

Il y a environ un an, Hannes Reichelt avait par ailleurs accueilli son deuxième fils. Aujourd’hui, un nouveau défi l’attend: retrouver progressivement l’usage de sa jambe et reprendre une vie normale.

Il n’est d’ailleurs pas le seul ancien champion du monde de ski à se retrouver sur un lit d’hôpital après un accident à vélo.

Le Français Mathieu Faivre (34 ans) a lui aussi récemment donné de ses nouvelles depuis l’hôpital. Sacré champion du monde à trois reprises au cours de sa carrière – en géant, en parallèle et par équipes –, il a été victime d’une lourde chute à vélo de course et s’est notamment fracturé la clavicule.

Deux anciens champions, deux accidents à vélo, et désormais deux longues convalescences à surmonter.



